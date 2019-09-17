По словам ученого, подземный толчок 13 сентября, имевший магнитуду 5,3, и землетрясение 2003 года с показателем магнитуды 7,3 — это события разного порядка и совершенно разной силы.
Кроме того, очаг Чуйского землетрясения располагался в пределах Северо-Чуйского хребта, Чуйской и Курайской межгорных впадин и разделяющего их Чаган-Узунского приподнятого блока.
Землетрясение же, случившееся на прошлой неделе, произошло в зоне Айгулакского хребта.
Александр Еманов,
директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»:
«То есть мы видим определенное смещение сейсмической активности. Район Чуйского хребта „затихает“, а Айгулакский хребет начинает „работать“. Но нужно понимать, что магнитуды 7,3 и 5,3 — это очень большая разница».
По словам Александра Еманова, ученые в данный момент ведут наблюдения за процессами, связанными с сейсмичностью в Республике Алтай. Сейчас в районе Айгулакского хребта работает отряд специалистов.
В целом же, как отмечает собеседник, оснований для того, чтобы опасаться каких-либо разрушительных последствий в результате землетрясений в этой зоне, не видно.
Также Александр Еманов добавил, что Алтай — сейсмоактивен, а значит жители региона и соседних субъектов будут сталкиваться с тем, что периодически эту территорию будет «трясти».
Чуйское землетрясение
Чуйское землетрясение произошло в Горном Алтае 27 сентября 2003 года. Главный подземный толчок с показателем магнитуды 7,3 был зафиксирован в 18:33. Землетрясение почувствовали жители Горно-Алтайска, Барнаула, Бийска, Новосибирска. Во многих городах люди выбежали из квартир и находились на улице несколько часов, боясь возвращаться в дома.
В зоне землетрясения были зафиксированы многочисленные оползни и обвалы. В Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай имели место разрушения, но обошлось без человеческих жертв.
После главного подземного толчка в Горном Алтае за короткий промежуток времени произошло еще несколько сотен сейсмических событий. В данный момент в горах Алтая специалисты достаточно часто регистрируют подземные толчки, но основная часть землетрясений имеет незначительную магнитуду. Многие сейсмические события даже не ощущаются.