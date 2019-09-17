Довольно сильное землетрясение , произошедшее 13 сентября в Горном Алтае, многих заставило вспомнить события осени 2003 года, когда подземные толчки напугали жителей нескольких регионов Сибири. Редакция altapress.ru пообщалась с директором Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александром Емановым и выяснила, возможно ли в ближайшее время повторение Чуйского землетрясения.

По словам ученого, подземный толчок 13 сентября, имевший магнитуду 5,3, и землетрясение 2003 года с показателем магнитуды 7,3 — это события разного порядка и совершенно разной силы.

Кроме того, очаг Чуйского землетрясения располагался в пределах Северо-Чуйского хребта, Чуйской и Курайской межгорных впадин и разделяющего их Чаган-Узунского приподнятого блока.

Землетрясение же, случившееся на прошлой неделе, произошло в зоне Айгулакского хребта.

Александр Еманов,

директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»:

«То есть мы видим определенное смещение сейсмической активности. Район Чуйского хребта „затихает“, а Айгулакский хребет начинает „работать“. Но нужно понимать, что магнитуды 7,3 и 5,3 — это очень большая разница».

По словам Александра Еманова, ученые в данный момент ведут наблюдения за процессами, связанными с сейсмичностью в Республике Алтай. Сейчас в районе Айгулакского хребта работает отряд специалистов.

Землетрясение. Олег Богданов

В целом же, как отмечает собеседник, оснований для того, чтобы опасаться каких-либо разрушительных последствий в результате землетрясений в этой зоне, не видно.

Также Александр Еманов добавил, что Алтай — сейсмоактивен, а значит жители региона и соседних субъектов будут сталкиваться с тем, что периодически эту территорию будет «трясти».