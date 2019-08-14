«Это большое экологическое бедствие». Как лесные пожары влияют на климат и может ли огонь быть полезным

Завкафедрой лесного хозяйства АГАУ Александр Маленко изучает леса больше 40 лет и знает все о том, как их тушат и восстанавливают. Он рассказал о том, от чего загораются и взрываются деревья, надо ли помогать лесовозобновлению и как лесные пожары влияют на климат и экосистемы.

Краткое содержание

«Убийцы» леса

— Александр Анатольевич , специалисты утверждают , что большая часть лесных пожаров связана с человеком. Однако пожары в Сибири , о которых сейчас много говорят , произошли в труднодоступной местности. Как это могло случиться?

— В среднем в 80% случаев (в отдельные годы от 75 до 97%) виновник действительно человек. Естественные пожары возникают от природных источников огня — молний, вулканов, метеоритов, самовозгорания каменного угля, торфа и лесной подстилки, хотя в последнем случае возможно и участие человека, но косвенное.

На планете есть аномальные зоны, где пожары в лесах от грозовых разрядов происходят очень часто. Такие зоны присутствуют на Американском континенте, а в России, в частности, в Забайкалье и Сибири. Есть они и в Алтайском крае.

— Я читала , что одним из главных «убийц» таежных лесов являются сухие грозы. Что это такое?

— Сухие грозы — очень опасное для леса явление. После нескольких дней жаркой погоды небо заволакивается белой пеленой, резко снижается видимость, грозовые разряды бьют часто и перпендикулярно в землю. При этом дождь не выпадает.

Обычно это происходит в вечернее время или ночью. Первые выбросы дыма над пологом леса появляются к 10 часам утра следующего дня. Они становятся хорошо заметны с пожарных вышек и особенно при авиапатрулировании. Использование авиации в этот период очень эффективно. Оно позволяет быстро и точно обнаружить место лесного пожара и ликвидировать его на ранней стадии развития.

Лесные пожары. unsplash.com

Умышленные поджоги

— Недавно Генеральная прокуратура России заявила, что , возможно , какие-то лесные участки в Сибири поджигали намеренно. Это возможно?

— По правилам леса, погибшие от пожаров, должны разрабатываться в первую очередь, чтобы не допустить массового размножения вредителей. Если по нормам на отдельных участках леса рубки не запланированы, а лес представляет интерес для лесозаготовителя, то к поджогам могут прибегать однозначно.

Известен старый русский способ, когда к хвосту собаки или кошки привязывали банку с керосином, поджигали ее и пускали животное в лес. Лес для такой «операции» подбирался хороший и продуктивный. Разумеется, подгадывали погоду: чтобы пожар быстро распространялся, погода должна быть сухой и ветреной.

— Что же ценного в сгоревшей древесине?

— Полностью при пожарах сгорают молодняки и частично средневозрастные древостои, состоящие из тонкомерных деревьев. А толстомерные деревья со спелой древесиной только обгорают. Потом их спиливают, а древесина используется на переработку.

Сгорело дерево. Лесные пожары. СС0 Самые горимые

— Где в Алтайском крае расположены леса , особо подверженные пожарам?

— Это юго-западные территории края — Угловский, Михайловский и Ключевский районы с их ленточными борами. К таким же территориям относятся и сопредельные районы Казахстана. Грозовые разряды в той части боров — основные источники лесных пожаров. Их количество в засушливые годы может достигать 83% от общего числа возгораний.

Ленточные боры на юге края расположены в зоне сухой степи, и это одни из самых горимых лесов в стране. Количество осадков здесь — 200−230 миллиметров в год. Высокая горимость объясняется наличием песчаных почв, которые плохо удерживают влагу, быстро высыхают и сильно нагреваются. Сосна, основной вид, в таких условиях слабо устойчива к пожарам.

Читать далее Большой урон ленточным борам нанесли крупнейшие лесные пожары 1997−2001 годов, когда огнем было пройдено около 120 тыс. гектаров леса. Из них около половины — верховыми пожарами. К чести алтайских лесоводов, они на высоком профессиональном уровне осуществляют охрану лесов от пожаров, в кратчайшие сроки разрабатывают крупноплощадные гари и лесокультурными методами восстанавливают погибшие в пожарах насаждения. 170 тысяч сеянцев двухлетней сосны , выращенной в лесном питомнике высокой культуры Угловского района Алтайского края , высадили в Кемеровской области. предоставлено департаментом лесного комплекса Кемеровской области — Из этого можно сделать вывод , что остальные территории края все же меньше подвержены этому бедствию? — Есть четкая зависимость: чем больше осадков в регионе, тем меньше пожаров. Возьмем для примера Приобье. Здесь более высокая влажность воздуха, чем в сухой степи, и пожары случаются реже. Пойма Оби много лет не выкашивается. А сухая трава — основной горючий материал. Горит она, как правило, осенью и весной, при этом пожары из поймы быстро переходят в лес. Основная причина лесных пожаров в Приобье — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, в том числе охотниками и рыбаками. Сила огня — Правильно ли я понимаю , что разные леса горят по-разному? — На количество пожаров от молний оказывает влияние рельеф: известно, что в горах, на возвышенных участках, пожары от молний возникают в четыре раза чаще, чем на равнине. Безусловно, влияет и породный состав древостоев. В Забайкалье 59% всех зафиксированных пожаров от молний возникло в сосняках, около 25% в лиственничниках и 10% в кедровниках. Лиственные породы, особенно осиновые леса, к пожарам устойчивы, поскольку расположены в пониженных местах. Почему в осинник идут собирать грузди? Там влажно. И пожар, подойдя к осиннику, быстро затухает, а если даже заходит, то имеет очень слабую интенсивность. Темнохвойные породы — ель и особенно пихта — относятся к сильно горимым. Пихта к тому же накапливает смолу, пары которой насыщают окружающий воздух. В жаркую погоду в пихтарниках создается легковоспламеняющаяся горючая среда, способная мгновенно распространяться по кронам подобно взрыву. Свидетелем такого явления я был неоднократно.

Лесные пожары. СС0

— Расскажите подробнее , что это такое — взрыв деревьев?

— В начале октября 1997 года в горах Белокурихи был крупный пожар, я тогда возглавлял один из отрядов по его тушению. Мы с группой пожарных города спускались к реке параллельно кромке пожара. Подойдя к каменистой россыпи и услышав журчание ручья, мы остановились передохнуть и пополнить запасы воды. Стояла ясная осенняя погода.

Вдруг откуда-то появилась белка. Она мгновенно заскочила на самую вершину одиноко стоящей средневозрастной пихты, растущей на противоположной от нас стороне каменистой россыпи. Через несколько минут послышался непонятный гул. Он быстро нарастал, и через четыре-пять минут на вершине небольшой возвышенности показалась кромка пожара. Пожар был низовой, устойчивый, средней интенсивности, и беспокойства у нас не вызвал.

Мы все смотрели на белку и даже приманивали ее. Но она сидела на вершине пихты, распустив на ветерке пушистый хвост. И вдруг эта пихта со скрипом изогнулась в сторону пожара, ее густая крона мгновенно стала ярко-малинового цвета, произошел сильный хлопок, горящие ветви полетели в разные стороны.

В этой трагедии никто не заметил, куда полетела огненная белка. А огонь быстро спал с дерева, и угроза развития пожара миновала. Мы все были ошарашены силой огня, который, не дойдя до пихты 18−20 метров, играючи согнул ее в дугу и поджег.

Александр Маленко , завкафедрой лесного хозяйства АГАУ. Дмитрий Лямзин.

— Есть ли деревья , которые до какой-то степени устойчивы к пожарам?

— Старые и средневозрастные сосны, накопив мощный защитный слой коры в нижней части стволов, сохраняют свою жизнеспособность при беглых и слабых напочвенных пожарах. Тонкомерные деревья, не имеющие надежной защиты, погибают. Лиственница с возрастом накапливает еще более толстый слой коры, чем сосна, она также является пожароустойчивой породой. Кроме того, хвоя лиственницы содержит на 40% больше влаги, чем хвоя сосны.

Идет опустынивание

— Могут ли лесные пожары негативно повлиять на развитие сельскохозяйственных и других растений? В Барнауле даже отмывали деревья от сажи под тем предлогом , что она препятствует их развитию.

— История знает катастрофические последствия лесных пожаров. Так, пожары в Сибири в 1915 году распространились на территории 10 млн гектаров и охватили площадь с древесным запасом не менее 1 млрд кубометров.

Профессор-лесовод Михаил Ткаченко так описывает обстановку тех лет: «Дымом была покрыта площадь, примерно равная площади Европы. Дым продержался в среднем 50 дней и вызвал запоздалое созревание хлебов. На Иртыше остановилось судоходство. Свет зажигали днем. Трава была покрыта сажей».

Последствия крупных пожаров в ленточных борах края и Казахстана в 1997—2001 годах мы ощущаем и сегодня. Зоологи отмечают появление в этой зоне каракуртов и ящериц, пустынных обитателей. Приостановить начавшееся опустынивание территории удалось благодаря быстрому облесению гарей лесными культурами, преимущественно сосной.

Полив деревьев. Благоустройство. barnaul.org

— Что говорит наука о влиянии лесных пожаров на климатические процессы?

— Крупные пожары приводят к глобальным изменениям в лесном фонде и окружающей среде, выбросам в атмосферу углекислого газа, усилению парникового эффекта и в конечном итоге к изменению климата.

Летний зной в Барнауле — это, на мой взгляд, следствие гибели ленточных боров на большой площади. Эти боры на территории Алтая и Казахстана играли роль буфера, задерживая продвижение горячих воздушных масс из пустынь Средней Азии. А почему зимой здесь надувает большие сугробы снега? Да потому, что снег больше не задерживают леса, которые сгорели. Эти выводы, конечно, нуждаются в перепроверке и дополнительных исследованиях.

— В то же время говорят , что огонь в лесу может играть положительную роль. Правда ли это?

— Огонь в лесу не только разрушитель, но и созидатель, если он управляемый и направлен на выполнение определенных лесохозяйственных задач. По образному выражению американского ученого профессора Дэвиса, «управляемый огонь в лесу сродни сильнодействующему лекарству в медицине». Его применяют для очистки лесосек, содействия естественному возобновлению, повышению продуктивности лесов и других целей.

О положительной роли огня в лесу пишут и американские исследователи. По их данным, у трех видов сосен, произрастающих в Северной Америке, шишки остаются нераскрытыми в течение многих лет. Однако после пожара они сразу раскрываются, обеспечивая тем самым надежное обсеменение.

Летчики военно-транспортной авиации ВВС России ликвидируют лесной пожар. Минобороны РФ.

Экономически неэффективно

— Читала , что есть приказ Минприроды , который разрешает регионам отказаться от тушения лесного пожара , если предполагаемые затраты на его ликвидацию превышают предполагаемый ущерб и если он не угрожает населенным пунктам. Что вам о нем известно?

— Действительно, такой приказ утвержден в Минприроды России в 2015 году, он опирается на статьи 81−84 Лесного кодекса РФ. Пожары тушат там, где есть населенные пункты, социальные и промышленные объекты, где есть возможность подъехать к ним.

Там, где нет объектов, трасс, населенных пунктов, тушение может быть признано экономически неэффективным и прекращено. Решение о приостановке или прекращении тушения принимает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

— Вы считаете , что правильно отказаться от тушения по экономическим причинам?

— Как человек и как лесовод я этого не понимаю и говорю, что тушить нужно всегда. Для эффективного тушения лесных пожаров необходимо использовать современные методы, учитывающие природную особенность лесов.

Лесные пожары. СС0

— В то же время некоторые СМИ посчитали , что литр вылитой из самолета воды на тушение пожаров на труднодоступных участках лесов Красноярского края и Якутии стоит чуть ли не столько же , сколько литр коньяка…

— Подсчитано, что средние затраты на ликвидацию лесного пожара с применением авиатанкера в три раза превышают таковые при использовании традиционных средств тушения.

При тушении лесных пожаров водой, сливаемой из самолета, даже при минимальной скорости полета и максимальной скорости слива значительная часть воды распыляется и испаряется, не достигая поверхности горючих материалов.

В результате слива воды с самолета пожар не ликвидируется. Интенсивность горения значительно снижается. Но если период между очередными водяными атаками больше 10−15 минут, интенсивность восстанавливается до первоначальной. Кроме того, вероятность попадания воды на огонь составляет 50%.

— То есть в половине случаев можно просто промазать?

— Чтобы точно вылить воду на кромку пожара, нужно иметь очень хорошую летную подготовку, учесть направление и скорость ветра и спуститься на самолете как можно ниже к вершинам деревьев — одним словом, сильно рисковать.

— Какие методы тушения лесных пожаров в таком случае могут быть эффективными?

— Значительно большая эффективность тушения лесных пожаров достигается при использовании огнетушащих химических веществ. В частности, применение вязких растворов и суспензий при тушении верховых пожаров или создании заградительных полос позволяет значительно сократить испарение огнетушащей жидкости в воздухе.

Александр Маленко , завкафедрой лесного хозяйства АГАУ. Дмитрий Лямзин.

Другое дело космос

— За такими удаленными территориями вообще кто-нибудь наблюдает?

— Удаленные лесные территории разделены на зоны контроля, их устанавливают ведомства, которые в регионе отвечают за лесное хозяйство. В этих зонах ведется авиапатрулирование.

Патрульный самолет делает облет территории по определенным маршрутам, но пролетает он над заданной территорией только раз в сутки. И если после его облета случится пожар, его не зафиксируют — он остается неконтролируемым до следующего облета. За это время ситуация с пожаром может сильно измениться.

Другое дело космос. Спутник делает пролет над территорией каждый час. Следовательно, его регулярная информация позволит своевременно и точно мониторить ситуацию с пожарами и принимать своевременные и эффективные меры по их тушению. В этом вопросе должны быть налажены четкие взаимодействия между различными ведомствами.

Лесные пожары в Красноярском крае , съемка из космоса. vk.com/roscosmos

Не хватит и 300 лет

— Может ли лес восстановиться естественным путем?

— Это во многом зависит от лесорастительных условий на конкретной территории. Возьмем леса в окрестностях Барнаула. Здесь выпадает около 450 миллиметров осадков в год. К тому же пожары здесь быстро ликвидируют — они охватывают небольшие площади. Учитывая, что со всех сторон имеется стена леса, обеспечивающая налет семян, возобновление происходит успешно за первые три-пять лет. Примером тому является Власихинская гарь 2003 года.

По-другому складывается ситуация на юге края. Это сухая степь, где острый дефицит влаги. Сильные ветра и другие экологические факторы очень усложняют и тушение, и возобновление и рост сосны. На обширных открытых участках на месте крупных гарей нет деревьев, способных обсеменить эти площади. Если тут и возможно естественное возобновление сосны, то только узкой полоской вдоль сохранившейся стены леса.

При этом появившийся самосев сосны часто погибает от прямых солнечных лучей и высокой температуры на поверхности почвы, достигающей 60 градусов. Без затенения почвы в таких жестких условиях самовозобновление леса невозможно. Время уходит, лес не возобновляется, происходит процесс остепнения.

— Некоторые эксперты недавно заявили , что естественным путем леса возобновятся в «допожарном» состоянии через 100 или даже 300 лет. Что об этом говорит наука?

— В жестких лесорастительных условиях южной части ленточных боров, где естественное возобновление сосны сильно затруднено, срок в 100 и даже в 300 лет не гарантирует успешного возобновления. Особенно в условиях глобального потепления. Здесь природе на помощь должны прийти лесоводы. Только с помощью грамотных и научно обоснованных лесохозяйственных мероприятий может быть получен положительный результат.

Лесные пожары. СС0

Нет тайги без пожара

— Экологи , хорошо знающие леса Восточной Сибири , утверждают , что вся тайга — экосистема в той или иной степени восстановления после пожаров. Что об этом говорят лесоводы?

— Лесные пожары занимают исключительно важное место в многовековой истории формирования лесов. С одной стороны, они приводят к гибели древостоев на огромных площадях. А с другой — способствовали обновлению состава лесов. Произрастающие в лесах биологические виды за миллионы лет эволюции приспособились к лесным пожарам, как и к любым другим экологическим факторам.

Читать далее В светлохвойных лесах умеренного пояса Евразии пожары — один из важнейших естественных факторов, влияющих на возобновление, динамику и эволюцию деревьев. Длительное существование высокопродуктивных сосняков поддерживается цикличными низовыми пожарами. Ученые отмечают, что при полном и длительном исключении низовых пожаров из жизни приангарских сосняков может произойти нежелательная смена их на менее ценные насаждения темнохвойных пород. Это в полной мере относится к таежным лесам, которые, безусловно, восстановятся.

— Как может человек помогать восстановлению леса после пожара?

— Для успешного лесовосстановления на гарях южной части ленточных боров Алтая рекомендован способ содействия или создания лесных культур сосны под защитным пологом ивы остролистной — шелюги красной. Этот способ, разработанный алтайским лесоводом Владимиром Смирновым, считается наиболее эффективным для этой части боров.

Шелюга создает вокруг себя тень и микроклимат, в котором хорошо себя чувствует сосна. Лесоводы называют шелюгу «нянькой для сосны». С возрастом она отмирает, а сосна формирует чистые по составу и устойчивые лесные насаждения.

Кто такой Александр Маленко

Александр Анатольевич Маленко родился в Казахстане, в пригороде Алма-Аты, в семье педагогов. В 1974 году окончил лесохозяйственный факультет Казахского сельскохозяйственного института (инженер лесного хозяйства). В 1974—1976 годах работал лесничим в Ново-Шульбинском лесхозе Семипалатинской области, в 1976—1994 годах — на Прииртышской лесной опытной станции Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, прошел путь от младшего научного сотрудника до директора.

В 1994 году переехал в Белокуриху, где работал заместителем директора по научной работе на Белокурихинской научно-производственной станции. С 2002 года — в Алтайском ГАУ. Заведующий кафедрой лесного хозяйства АГАУ с момента ее создания в 2005 году. Доктор сельскохозяйственных наук. Член рабочей группы Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии региона по вопросам лесного комплекса Алтайского края.