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10 февраля
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Космический спутник «с углем и голосами лучших школьников» создадут в Сибири

Кемеровские ученые создадут и запустят на орбиту Земли первый в истории человечества спутник с углем, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Врио ректора Кузбасского государственного технического университета Алексей Яковлев пояснил, что аппарат «Кузбасс-300» будет мониторить природные пожары в России.

«Его особенностью будет то, что в нем будет находиться 300 граммов угля. Это будет первый искусственный спутник с углем», — подчеркнул он.

Конечно же, такой проект как «спутник с углем» не мог обойтись без поддержки «Роскосмоса».

«Поддержка „Роскосмоса“ здесь очень важна, и вообще мы сегодня уже не можем представить ни одну работу, где была бы не задействован спутниковая система», — отметил Яковлев.

Спутник создадут с использованием 3D-технологий и уникальных материалов, разработанных для эксплуатации в условиях открытого космоса.

Помимо поиска пожаров спутник будет транслировать голосовые сообщения лучших школьников, студентов и работников Кузбасса — послания запишут на иностранных и национальных языках.

Кстати, если для создания спутника понадобится уникальный подшипник, то ранее его изобрели ученые из Национального исследовательского ядерного университета.

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