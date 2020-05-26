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27 мая 18°C

Красноклоп и щелкун кровавопятнистый. Биологи узнали, какие насекомые обитают у знаменитого барнаульского музея

Биологи Тигирекского заповедника провели исследование — какие насекомые обитают в усадьбе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. В растениях на территории они нашли клопов разных видов, шмелей, муравьев и ос. Подробнее — в материале altapress.ru.

Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Предоставлено Тигирекским заповедником.

Биологи заметили, что большое количество насекомых обитает на цветущих чубушнике тонколистном, клёне татарском, а также на листьях берёзы бородавчатой. Многочисленными группами на территории усадьбы обитают клопы и перепончатокрылые — шмели, муравьи, осы.

Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Предоставлено Тигирекским заповедником.

В том числе и оса-блестянка, которая сворачивается клубком и напоминает маленький драгоценный камешек. Взрослые особи питаются нектаром и пыльцой, а их личинки — паразитоиды. Самки этого вида откладывают яйца в гнезда одиночных ос и пчел, где в дальнейшем личинка блестянки будет питаться «детенышем» этой осы или пчелы.

Самыми заметные виды клопов — щитник рапсовый, краевик окаймлённый, килевик лиственный, несколько видов слепняков и клоп-солдатик (или красноклоп). Скопления клопов-солдатиков привлекают внимание яркой окраской как взрослых насекомых, так и их личинок. У них, как и у всех клопов, есть хоботок. С его помощью они протыкают и высасывают различные опавшие семена, плоды, мертвых насекомых, потребляют органические остатки.

Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Предоставлено Тигирекским заповедником.


Клопы-солдатики получили свое название благодаря красно-чёрной окраске, напоминающей мундир, и способности образовывать целые «роты». Их естественные враги — пауки, летучие мыши и птицы. Но некоторых насекомоядных птиц, например, синиц, отпугивают защитные выделения клопа — они их не поедают.

На территории усадьбы биологи обнаружили жуков разных видов. Например, щелкуна кровавопятнистого, листоеда двадцатиточечного и гречишного, а также несколько видов божьих коровок — насекомых, которые помогают человеку в борьбе с тлями и кокцидами.

Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Исследование биологов Тигирекского заповедника.
Предоставлено Тигирекским заповедником.


Сотрудники заповедника сообщили, что музей работает над проектом «Историко-экологическая тропа (экскурсионно-интерактивный маршрут) на усадьбе и в здании музея «Дворянская усадьба: культурное пространство и природная среда». На его реализацию получен грант губернатора. И одним из его этапов явилось изучение встречающихся на территории усадьбы видов флоры и фауны.

На территории вокруг музея биологи зафиксировали более 80 видов растений.

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