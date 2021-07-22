Сибирские философы объяснили, почему кажется, что «раньше было лучше»

Ученые из Сибирского федерального университета объяснили , почему некоторым людям кажется, что раньше жизнь была лучше, и что в итоге прошлое может оказаться потерянным и недоступным для нас из-за сиюминутности.

По мнению ученых, интерес к прошлому становится более понятным, если разобраться в механизмах формирования картин прошлого, и в том, какое влияния они оказывают на настоящее.

«Когда мы говорим об историческом прошлом, может показаться, что мы имеем дело с одним объектом. В действительности же их как минимум три. Первый — это история, то есть само прошлое, объективное и нейтральное. Это процессы, сделавшие нас теми, кто мы есть. Прошлое, которое стремятся познать профессиональные историки, и которое в значительной степени находится за пределами наших способностей к познанию просто потому, что мы не можем в буквальном смысле слова вернуться в ту реальность и своими глазами узреть, что происходило, скажем, тысячу лет назад», — пояснил доцент кафедры философии Григорий Илларионов.

Второй объект — это традиция. Это то, что из прошлого «передано в виде каких-то знаний, принятых в обществе способов коммуникации и материальных объектов».

Третье — «культурная память» — все, что мы помним о прошлом. Она не тождественна самому прошлому.

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«Конфликты вокруг прошлого чаще всего вызваны осознанным или неосознанным смешением этих объектов или выдачей одного за другое», — отметил Илларионов.

Другими словами, люди часто принимают «культурную память» за историю, и прошлое становится не тем, что было, а тем, что о нем помнят.

«Как только люди научились создавать тексты — зафиксировали передававшиеся ранее из уст в уста мифы, легенды, создали героические эпосы, отношения с прошлым стали опосредованными. Носителем прошлого оказался уже не сам рассказчик, а произведения, тексты. В результате постепенного развития средств коммуникации прошлое перестало восприниматься естественно. Связь с прошлым осуществляется теперь через посредника — текст, изображение, набор символов и кодов. Прошлое воспринимается как внешнее, не являющееся частью нас самих», — пояснил философ.

Он также подчеркнул, что современное общество в России оказалось погружено в хаос, стремясь реализовать ложные воспоминания о прошлом, которого не было.

Говоря об особенностях отношения людей к прошлому в настоящее время, ученый отметил значительную роль средств массовой коммуникации, в первую очередь интернета.

«Мы практически лишены возможности построить единую картину прошлого. Большое количество каналов массовой коммуникации и ученых, и людей, далеких от науки, лишает возможности различить реальное прошлое, ложные воспоминания о нем, реальные или мнимые традиции, обоснованные исторические претензии и фиктивные конструкты», — отметил Илларионов.

Это значит, что прошлое может оказаться окончательно потерянным и недоступным для нас — его заслонят сиюминутные тренды, желания и ложные воспоминания.