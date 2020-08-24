Сибирские ученые изучили влияние бессонницы на сонливость и объяснили «драйв старичков»

В Новосибирской области ученые изучили молодых и пожилых людей, чтобы понять, как лишение сна влияет на уровень сонливости, сообщает « Наука в Сибири ».

Для эксперимента, который провели ученые Федерального центра фундаментальной и трансляционной медицины, взяли 48 добровольцев — женщин и мужчин в возрасте от 15 до 67 лет.

Всех попросили за неделю до испытания придерживаться регулярного режима и записывать все данные. После их поделили на три группы и на два дня «заперли» в научно-исследовательском центре.

Каждому человеку провели до 25 записей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в состоянии покоя — примерно каждые два часа.

Дополнительно организовали еще один эксперимент: участвовали 130 человек с таким же возрастным диапазоном, длился он чуть больше суток.

Летучие лисицы. Сон. wikipedia.org

Во время более короткого параллельного эксперимента данные ЭЭГ собирали раз в три часа.

«В свободное время разрешали пользоваться интернетом, смотреть телевизор, слушать музыку, играть в настольные и компьютерные игры, а также перемещаться между комнатами исследовательского отдела и употреблять легкую пищу и напитки. Запрещались прием любых лекарств, курение и физические нагрузки», — отмечает издание.

После проведения всех экспериментов ученые с помощью компьютерной программы изучили влияние возраста на сонливость. Также сопоставили показатели объективной и субъективной сонливости в каждом из экспериментов, после чего параметр соотнесли с возрастом участника.

«Считается, что при возрастании сонливости сначала снижается мощность колебаний альфа-ритма, а затем возрастает мощность в тета-диапазоне. Мы выяснили, что есть эффект возраста», — рассказал руководитель группы математического моделирования биомедицинских систем Аркадий Путилов.

Сон. СС0.

Результаты подтвердили каждую из двух гипотез: пожилые люди действительно чувствуют себя лучше в случае отсутствия сна, о чем говорят результаты анализа объективных показателей сонливости, в то же время субъективное ощущение не связано с возрастом.

Поэтому ответ на вопрос, почему молодые люди сильнее хотят спать из-за отсутствия ночного отдыха, чем пожилые, зависит от того, была ли сонливость оценена объективным или субъективным методом.

«На мой взгляд, выводы исследования объясняются возрастным изменением соотношения драйвов сна и бодрствования. Драйв сна — сила, которая „заводит“ человека на какую-то деятельность — сильнее у молодых людей, поэтому они по возможности спят дольше пожилых», — добавил Путилов.

При этом, подчеркнул эксперт, у пожилых драйв сна намного слабее, чем в молодости, так что они чувствуют себя лучше молодых при отсутствии сна, и это не сильно мешает работоспособности. А вот молодой человек может непроизвольно уснуть за одну минуту.

Ранее ученые выяснили, что первым «отваливается» в организме при дефиците сна.