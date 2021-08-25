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Сибирские ученые нечаянно создали прорывной материал для куполов церквей

Красноярские ученые в результате случайных технических ошибок получили новый материал, который может стать революционным в различных сферах, сообщает «Интерфакс».

Ученый. Исследование.
Ученый. Исследование.
hotgeo.ru.

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ), Сибирского федерального университета и Сибирского госуниверситета науки получили материал для тонких пленок из оксинитрида титана, легированного медью.

Тонкие пленки на основе нитрида титана широко используются в производстве кремниевых микропроцессоров и других больших интегральных микросхем, в фотокатализаторах, в стоматологии и даже при изготовлении куполов церквей.

«Полученные результаты могут стать технологическим прорывом в разработке резисторов и транзисторов нового поколения», — рассказали исследователи.

Материал обладает электрическим сопротивлением в тысячу раз меньше, чем у обычного нитрида титана.

«Изучая полученное соединение, физики открыли новое явление сегрегации меди, которая не распределялась как обычно, по всей пленке, а скапливалась на ее поверхности. К открытиям красноярских физиков привела цепь случайных технических ошибок и исследование их последствий», — отмечает агентство.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

Из-за присутствия кислорода в камере для роста пленок вместо запланированного чистого вещества ученые получили оксинитрид титана, оказавшийся легированным медью, которая попала в пленки из-за ошибочно скомпонованного оборудования.

Выяснилось, что газовый баллон, использующийся в установке, пришел к ученым с латунным вентилем вместо нержавеющей стали, с него и летели частицы меди, выбиваемые газом прямо в камеру роста.

При этом медь не распределялась по всей пленке, а собиралась на ее поверхности и образовывала дополнительный слой.

«В результате не только получили перспективный материал, но и открыли новое явление — сегрегацию меди. И сделали это сравнительно дешевым, по меркам современных индустрий, методом», — пояснили в КНЦ.

Метод пригодится в приборостроении, например, для работающих на высоких частотах устройств. Разработка перспективна для приборов, которым необходимо низкое сопротивление — транзисторов, резисторов, конденсаторов, фотокатализаторов и солнечно-селективных поглощающих покрытий.

Кстати, ранее сообщали про новосибирских ученых, которые планируют «выращивать» на Луне элементы солнечных батарей. Возможно, им пригодится прорывной материал красноярских коллег.

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