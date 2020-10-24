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Ученые расшифровали древнейший египетский папирус о загробной жизни

Древнеегипетский папирус FMNH31324 раскрыл свои тайны ученым Чикагского университета. Там оказался фрагмент «Первой книги дыхания» — погребального текста, который должен помочь душам умерших соединиться с богами в загробном мире. Также на папирусе есть заклинания из «Книги Мертвых».

Египет.
Египет.
CC0

Папирус FMNH 31324 представляет собой сокращенную версию «Первой книги дыхания». Повествование в нем прерывается после момента «отождествления частей тела умершего с различными божествами».

Артефакт для Полевого музея естественной истории в Чикаго еще в 1894 году купил коллекционер Эдвард Э. Эйер, пишет «Звезда».

Древний документ содержит иллюстрации на которых божества на алтаре, знаменитая сцена суда из «Книги мертвых» и три вооруженных мифических стража — с человеческой головой и ножом в руке, с головой крокодила и булавой, с головой шакала и ножом.

Ученым полагают, что документ происходит с западного берега Фив и относится к периоду между второй половиной I века до нашей эры и концом I века нашей эры.

Считается, что «Первую книгу дыхания» укладывали под голову умершего, а «Вторую книгу дыхания» закапывали его под ногами.

Ранее в знаменитой алтайской пещере нашли человеческий зуб возрастом 250 тысяч лет.

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