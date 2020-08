Алтайский ученый поймал бабочку, которая по ночам «точит урожай», но нашему краю она не страшна

Находка настолько интересная, что авторитетный немецкий научный журнал «Zoology in the Middle East», индексируемый в Scopus и Web of Science, опубликовал результаты исследовательской работы.

Статья посвящена новому виду древоточцев — Cossidae. Это семейство ночных бабочек подотряда разнокрылых является вредителями сельского хозяйства.

Ученые обнаружили значительные внешние отличия нового вида от аналогичных палеарктических видов рода Cossidae.

«Сейчас мы можем претендовать на получение совместного с азербайджанской стороной гранта, если будут объявлены гранты РФФИ Россия-Азербайджан», — отметил Яковлев.

Новый вид преимущественно обитает в Агдашском районе центрального Азербайджана. Распространен по северо-востоку Ширванской равнины и на юге предгорий Аджиноура, на берегах рек Кура и Турианчай, в можжевеловых лесах Турианчайского Национального парка.

Находку назвали в честь Рустама Эффенди — известного советского энтомолога, посвятившего себя исследованию энтомофауны Закавказья.

Роман Яковлев. Анна Зайкова , altapress.ru

