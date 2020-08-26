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26 августа 13°C
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Алтайский ученый поймал бабочку, которая по ночам «точит урожай», но нашему краю она не страшна

Энтомологи из Алтайского госуниверситета Роман Яковлев и Института зоологии Азербайджана Наталья Снегова обнаружили новый вид бабочек-древоточцев, сообщает АлтГУ.

Новый вид бабочек-древоточцев.
Новый вид бабочек-древоточцев.
asu.ru.

Находка настолько интересная, что авторитетный немецкий научный журнал «Zoology in the Middle East», индексируемый в Scopus и Web of Science, опубликовал результаты исследовательской работы.

Статья посвящена новому виду древоточцев — Cossidae. Это семейство ночных бабочек подотряда разнокрылых является вредителями сельского хозяйства.

Ученые обнаружили значительные внешние отличия нового вида от аналогичных палеарктических видов рода Cossidae.

«Сейчас мы можем претендовать на получение совместного с азербайджанской стороной гранта, если будут объявлены гранты РФФИ Россия-Азербайджан», — отметил Яковлев.

Новый вид преимущественно обитает в Агдашском районе центрального Азербайджана. Распространен по северо-востоку Ширванской равнины и на юге предгорий Аджиноура, на берегах рек Кура и Турианчай, в можжевеловых лесах Турианчайского Национального парка.

Находку назвали в честь Рустама Эффенди — известного советского энтомолога, посвятившего себя исследованию энтомофауны Закавказья.

Роман Яковлев.
Роман Яковлев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее Роман Яковлев рассказал в большом интервью altapress.ru, как объездил весь мир в поисках бабочек. Советуем прочитать, если интересно, кто истоптал всю поляну, на которую нечаянно забрел барнаульский энтомолог.

Напомним, накануне полчища лугового мотылька оккупировали Алтайский край: люди опасаются, что вредители могут уничтожить посевы и огороды.

Однако эксперты регионального Россельхозцентра призвали не паниковать — численность идет на спад, а личинки потихоньку уходят на зимовку.

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