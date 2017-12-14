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Барнаульская компания "Ели-худели" дарит восьмой айфон за полезный рацион

Сегодня, 10:21.
Потребитель

26 декабря сервис по доставке здоровой еды "Ели-худели" устроит розыгрыш iPhone8. Питаясь правильно, можно получить новый телефон или другие призы, в числе которых также туристический сертификат и подписка на доставку еды.

Свежие блюда.
Свежие блюда. Фото : архив сервиса по доставке здоровой еды "Ели-худели".

Что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше

  1. Оформите четырехнедельную подписку на правильное питание "Ели-худели" по специальному промо-коду iPhone8
  2. Выложите пост в Инстаграм с хэштегом #айфонзарацион
  3. Подпишитесь на аккаунт "Ели-Худели" в Барнауле elihudeli_barnaul.

Как пройдет розыгрыш

После оплаты подписки вам присвоят номер участника. Розыгрыш пройдет 26 декабря 2107г.. Главным призом станет iPhone 8 или сертификат в турагентство номиналом 55 тыс. рублей. Партнером в Барнауле выступило туристическое агентство "100 дорог". Победитель может сам выбрать главный приз.

Конкурс.
Конкурс.
Подарочный сертификат.
Подарочный сертификат.

Второй приз - подписка на сервис доставки ежедневных пакетов еды "Ели-худели" на 28 дней. Третий - подписка на неделю. Также для всех участников конкурса будет действовать специальная скидка - 45%.

Что такое "Ели-худели"

Это удобный сервис по доставке здоровой еды в Барнауле. Компания появилась три года назад и теперь работает в более чем 40 городах России, а так же в Беларуси и Казахстане.

Свежие блюда.
Свежие блюда.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

  • ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;
  • ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;
  • ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;
  • Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.

Свежие блюда.
Свежие блюда.
Свежие блюда.
Свежие блюда.
Свежие блюда.
Свежие блюда.

Ежедневно вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам професиионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть, как обычная куриная грудка и гречка.

Важно, что контейнеры для блюд сделаны из сахарного тростника, биоразлогаемого экологичного продукта.

Подробную информацию можно узнать на сайте hudeli.ru в разделе "Акции" или по ссылке promo.hudeli.ru/iphone

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