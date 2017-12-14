Барнаульская компания "Ели-худели" дарит восьмой айфон за полезный рацион

26 декабря сервис по доставке здоровой еды "Ели-худели" устроит розыгрыш iPhone8. Питаясь правильно, можно получить новый телефон или другие призы, в числе которых также туристический сертификат и подписка на доставку еды.
Что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше
- Оформите четырехнедельную подписку на правильное питание "Ели-худели" по специальному промо-коду iPhone8
- Выложите пост в Инстаграм с хэштегом #айфонзарацион
- Подпишитесь на аккаунт "Ели-Худели" в Барнауле elihudeli_barnaul.
Как пройдет розыгрыш
После оплаты подписки вам присвоят номер участника. Розыгрыш пройдет 26 декабря 2107г.. Главным призом станет iPhone 8 или сертификат в турагентство номиналом 55 тыс. рублей. Партнером в Барнауле выступило туристическое агентство "100 дорог". Победитель может сам выбрать главный приз.
Второй приз - подписка на сервис доставки ежедневных пакетов еды "Ели-худели" на 28 дней. Третий - подписка на неделю. Также для всех участников конкурса будет действовать специальная скидка - 45%.
Что такое "Ели-худели"
Это удобный сервис по доставке здоровой еды в Барнауле. Компания появилась три года назад и теперь работает в более чем 40 городах России, а так же в Беларуси и Казахстане.
Как заказать еду
Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:
- ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;
- ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;
- ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;
- Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.
Есть курьерская доставка.
Ежедневно вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам професиионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть, как обычная куриная грудка и гречка.
Важно, что контейнеры для блюд сделаны из сахарного тростника, биоразлогаемого экологичного продукта.
Подробную информацию можно узнать на сайте hudeli.ru в разделе "Акции" или по ссылке promo.hudeli.ru/iphone
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