Как будем отдыхать в январе-2018

Новогодние каникулы у россиян продлятся десять дней: с 30 декабря по 8 января, сообщается в постановлении, размещенном на сайте Правительства РФ. В этом году мы будем отдыхать на один день больше, чем в прошлом году.
Отдыхать мы начнем уже с 30 декабря, так как этот день выпадает на субботу. Выходить на работу нужно будет во вторник, 9 января.
Напомним, в прошлом году россияне отдыхали с 31 декабря 2016 по 8 января 2017.
В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно.
В целом, первый месяц 2018 года пролетит быстро, потому что в январе будет всего 17 рабочих дней. Выходные выпадают с 1 по 8 января, а также с 13-14, 20-21, 27-28 января.
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