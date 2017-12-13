Как будем отдыхать в январе-2018

Отдыхать мы начнем уже с 30 декабря, так как этот день выпадает на субботу. Выходить на работу нужно будет во вторник, 9 января.

Напомним, в прошлом году россияне отдыхали с 31 декабря 2016 по 8 января 2017.

В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно.

В целом, первый месяц 2018 года пролетит быстро, потому что в январе будет всего 17 рабочих дней. Выходные выпадают с 1 по 8 января, а также с 13-14, 20-21, 27-28 января.