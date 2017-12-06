Новый год Развлечения

Несколько забавных способов, как защитить новогодние ёлки от атак домашних животных

Сегодня, 06:45.
Жизнь

Скоро Новый год, а потому хозяевам домашних животных необходимо подумать о том, как они будут защищать свою елку от питомцев — ведь всем известно, что домашние любимцы любят играть с яркими украшениями. Предлагаем вниманию варианты защиты новогодней елки.

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