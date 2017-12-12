Подарки коллегам на Новый год-2018

Своих коллег мы видим чаще, чем друзей, и поэтому хочется порадовать их небольшими подарками на Новый год. Altapress.ru собрал несколько идей недорогих и универсальных вещей, которые можно подарить коллегам на Новый год-2018.
Держатель для смартфона
Выберите универсальный держатель и вам не придется даже узнавать марку телефона. Держателем можно пользоваться дома, на работе и в машине.
Цена — около 600 рублей.
Черный блокнот и белая ручка
Такой деловой набор будет выглядеть дорого и оригинально. А множество таких блокнотов и ручек есть на Aliexpress.
Цена — около 500 рублей.
Часы-вентилятор
Сейчас в часах на рабочем столе нет смысла, ведь у всех есть компьютеры. Но светодиоидный вентилятор будет прекрасно смотреться, особенно в темноте.
Цена — около 400 рублей.
Кружка
Самый универсальный подарок — кружка. Отойдите от банальных надписей в стиле "лучшему боссу/коллеге". Если вы знаете, чем увлекается ваш знакомый (фильм, книга), подарите ему кружку с кадром или цитатой оттуда. Еще один интересный вариант — кружка для ленивых, которая сама размешивает сахар.
Цена — около 400 рублей.
Внешний аккумулятор
Переносное зарядное устройство для телефона поможет вашему коллеге не оказаться без телефона в нужный момент. Зарядник можно выбрать на любой вкус — небольшой, стильный или же забавный, вроде единорога или свиньи.
Цена — от 300 рублей.
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