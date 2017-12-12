Подарки коллегам на Новый год-2018

Держатель для смартфона Выберите универсальный держатель и вам не придется даже узнавать марку телефона. Держателем можно пользоваться дома, на работе и в машине. Цена — около 600 рублей.

Черный блокнот и белая ручка Такой деловой набор будет выглядеть дорого и оригинально. А множество таких блокнотов и ручек есть на Aliexpress. Цена — около 500 рублей.

Часы-вентилятор Сейчас в часах на рабочем столе нет смысла, ведь у всех есть компьютеры. Но светодиоидный вентилятор будет прекрасно смотреться, особенно в темноте. Цена — около 400 рублей.

Кружка Самый универсальный подарок — кружка. Отойдите от банальных надписей в стиле "лучшему боссу/коллеге". Если вы знаете, чем увлекается ваш знакомый (фильм, книга), подарите ему кружку с кадром или цитатой оттуда. Еще один интересный вариант — кружка для ленивых, которая сама размешивает сахар. Цена — около 400 рублей.