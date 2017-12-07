Шары на елку своими руками к Новому году Собаки

Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru. Новогодние шары своими руками. Фото : nacrestike.ru.

Из шнура и бусин. Один из самых простых способов декора новогодних шаров - обклеивание пенопластового шара нитками или декоративными шнурами. Чтобы шар выглядел более празднично, возьмите нитку бусин и приклеивайте их чередуя со шнуром, чередуя между собой. Воспользуйтесь прозрачным клеем "Момент".

Из пуговиц, макарон и монеток. Приклеивать на шары разноцветные пуговицы смогут даже дети. Подбирайте пуговицы разного размера и цвета. При желании можно выбрать одну цветовую гамму или вовсе белые пуговицы.

Вместо пуговиц можно приклеивать макароны или монетки, и у вас получатся самые необычные новогодние шары. Предварительно пенопластовый или любой другой шар оберните золотистой фольгой, чтобы замаскировать просветы. Как вариант, после приклеивания мелких деталей, весь шар можно покрасить золотистой краской-спреем.

Из ниток. Тут можно использовать старую ёлочную игрушку, с которой, например, местами облезла краска. Обмотайте ее нитками для вязания. Можно сделать спицы из зубочисток и пары деревянных бусин.

При другом способе используется воздушный шар. Его нудно обмотать нитками, смоченными в клее ПВА. Намотайте нитки в произвольном порядке и хорошенько проклейте всю поверхность. Дайте высохнуть, а затем дуйте и аккуратно вытащите воздушный шар. Украсить готовое изделие можно бусинами, пуговицами и лентами.

Из ткани. Эти шары выглядят по-домашнему уютно. Достаточно вырезать из ткани подходящий кусок, обернуть шар и украсить бантом. Пенопластовые шары также можно просто покрасить в разные цвета и обернуть ажурной тканью, кружевом или сеткой.

С аппликацией из фетра. Фетровые елочки, бусины, бантики, тесьма, пайетки, стразы — всё это послужит отличным материалом для аппликации на новогоднем шаре.

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