Сноубордистки или лыжницы: художница-иллюстратор из Барнаула создала жаркий календарь на 2018 год

Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором. Календарь на 2018 год Марины Губиной. Фото : Предоставлено автором.

В прошлом году художница-иллюстратор создала календарь в стиле пин-ап с альпинистками. Тираж составил около 200 экземпляров. Календарь заказывали со всей страны и даже из-за границы. Помимо этого, художница распространяла "горячие" изображения на магнитах и открытках. Их также быстро раскупили.

По словам Марины Губиной, уникальный настенный календарь на 2018 год состоит из авторских иллюстраций.

Марина Губина,

художница-иллюстратор:

— По многочисленным просьбам в этом году я нарисовала стилизованные иллюстрации прекрасных лыжниц и сноубордисток в бикини. Идея проекта появилась в прошлом году, когда я была на горнолыжном курорте Шерегеш и наблюдала за девушками, которые, не боясь холода и снега, катались в купальниках. В календаре отображены реальные пейзажи кемеровского курорта.

Марина Губина рассказала, что календарь заказывают люди из Барнаула, Новосибирска, Москвы, Кемерова, Томска и Омска. Подробнее о проекте сообщается на ее сайте.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульский фотограф Павел Филатов на краудфандинговой платформе Planeta.ru собирает деньги на издание настенного календаря "Алтай 2018". Люди покупают его себе и своим друзьям, которые живут в разных уголках мира, в качестве подарка на Новый год-2018.