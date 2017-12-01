Сноубордистки или лыжницы: художница-иллюстратор из Барнаула создала жаркий календарь на 2018 год

Барнаульская художница-иллюстратор Марина Губина создала стилизованный календарь на 2018 год. На его страницах девушки в купальниках катаются на сноубордах и лыжах. Автор проект рассказала altapress.ru, что в календаре изображены пейзажи горнолыжного курорта Шерегеш.
В прошлом году художница-иллюстратор создала календарь в стиле пин-ап с альпинистками. Тираж составил около 200 экземпляров. Календарь заказывали со всей страны и даже из-за границы. Помимо этого, художница распространяла "горячие" изображения на магнитах и открытках. Их также быстро раскупили.
По словам Марины Губиной, уникальный настенный календарь на 2018 год состоит из авторских иллюстраций.
Марина Губина,
художница-иллюстратор:
— По многочисленным просьбам в этом году я нарисовала стилизованные иллюстрации прекрасных лыжниц и сноубордисток в бикини. Идея проекта появилась в прошлом году, когда я была на горнолыжном курорте Шерегеш и наблюдала за девушками, которые, не боясь холода и снега, катались в купальниках. В календаре отображены реальные пейзажи кемеровского курорта.
Марина Губина рассказала, что календарь заказывают люди из Барнаула, Новосибирска, Москвы, Кемерова, Томска и Омска. Подробнее о проекте сообщается на ее сайте.
Ранее altapress.ru писал, что барнаульский фотограф Павел Филатов на краудфандинговой платформе Planeta.ru собирает деньги на издание настенного календаря "Алтай 2018". Люди покупают его себе и своим друзьям, которые живут в разных уголках мира, в качестве подарка на Новый год-2018.
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