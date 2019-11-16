Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Барнаул. Где с ним встретиться

В Барнаул из Великого Устюга приехал главный Дед Мороз России. Вместе со съемочной группой телеканала НТВ он посетит несколько социальных учреждений и малообеспеченных семей, после чего устроит большой детский праздник для всех в ТРЦ «Арена».

Главный новогодний волшебник страны приезжает в столицу Алтайского края с благотворительной акцией уже в четвертый раз.

«Я с особым пиететом всегда вспоминаю Барнаул, наши с вами добрые встречи и беседы. Красоты города, большие буквы „Барнаул“ и красавицу-набережную, где мы как-то встречались с моим другом. Мы приехали сюда с доброй миссией: исполнять желания. В первую очередь, тех, кто в этом нуждается больше всего», — рассказал Дед Мороз.

Новогодний волшебник привез подарки детям с особенностями развития, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в медицинской помощи. Кроме того, помогает многодетным и малообеспеченным семьям. Об историях детей, которым особенно важна встреча с ним, Дед Мороз узнает из писем.

В Барнауле Дед Мороз познакомится с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко», Барнаульского центра помощи детям № 2 и Павловского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Встреча главного российского Деда Мороза в Барнауле. 2018 год. Анна Зайкова.

Кроме того, волшебник отправится в гости к семьям. Например, особенный подарок ждет девочку Аню, которая борется с остеомиелитом позвоночника и мечтает стать модельером. Или мальчика Женю, который хочет стать фигуристом. Подарки для всех — «продуманные».

Барнаульцы смогут увидеть Деда Мороза и сфотографироваться с ним на большом празднике 16 ноября в 16:00 в ТРЦ «Арена».

17 ноября Дед Мороз отправится дальше: маршрут благотворительной акции в 2019 году насчитывает 28 городов. За время существования проекта Дед Мороз и съемочная группа НТВ проехали более 40 тысяч километров пути, посетили 260 социальных учреждений, 220 семей и подарили в общей сложности 325 тонн подарков.

Ранее altapress.ru сообщал, как получить персональное поздравление от Деда Мороза не выходя из дома.