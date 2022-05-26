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Образование

Английский язык предложили убрать из программы в российских школах

Изучение иностранных языков должно быть «по потребности», а больше времени следует уделять русскому языку, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

«Для меня очень спорный вопрос о языках, который можно поставить на обсуждение: „Зачем нам слепо идти по пути английского языка?“. У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным. Когда стал вопрос по бизнесу об изучении английского языка для ведения переговоров, я его за два года выучил. Мне надо было, я сам его выучил», — передает слова спикера ТАСС.

Он добавил пример: в Великобритании не учат и не используют русский язык, в то время как в России на каждом углу висят вывески с английскими названиями. И нужно прекратить «тупое следование за чужой цивилизацией», так как это «опасно».

Англия. Лондон.
Англия. Лондон.
СС0

«Мы делаем заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — высказался Константинов.

Лингвист, ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров считает такую аргументацию по меньшей мере странной.

«Английский язык — это язык огромного количества людей и стран, многие из которых с Англией никак не связаны. Например, вполне дружественная нам Индия также имеет английский язык в качестве государственного, большая часть контактов с ней, в том числе деловых, экономических и технических, у нас происходит именно с использованием английского языка», — цитирует «Газета.Ru» специалиста.

Он заметил, что российским школьникам не следует опасаться исключения из программы английского языка, так как это частное мнение официального лица, а школьные программы утверждаются и создаются на федеральном уровне.

Ранее в российские школы предложили вернуть трудовое воспитание.

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