Болезнь отступает. Будут ли классы переводить на дистант из-за COVID-19

Как сообщает РИА Новости, теперь классы школ и группы детсадов будут отправлять на дистант, если в них отсутствуют 20% детей.
«В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.
Изменения связаны с особенностями омикрона — нового штамма коронавируса. Он похож на ОРВИ, уточнили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре отметили: «Такой подход (переход на удаленку при 20% заболевших. — Прим. ред.) будут применять с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям».
Кстати, Роспотребнадзор исключил перчатки из рекомендаций по борьбе с COVID-19.