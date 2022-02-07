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Образование

Болезнь отступает. Будут ли классы переводить на дистант из-за COVID-19

Классы школ и группы детских садов больше не будут отправлять на дистант, если в них выявлен хотя бы один заболевший COVID-19. При каких условиях учебные заведения смогут переходить на удаленку — в разборе altapress.ru.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
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Школьники и детсадовцы. Кого и когда будут переводить на дистант?

Как сообщает РИА Новости, теперь классы школ и группы детсадов будут отправлять на дистант, если в них отсутствуют 20% детей.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Перевод школ и детсадов на удаленку: почему для этого появилось новое условие?

Изменения связаны с особенностями омикрона — нового штамма коронавируса. Он похож на ОРВИ, уточнили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0
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В классе один заболевший COVID-19. Когда дети выйдут с дистанта?

В Роспотребнадзоре отметили: «Такой подход (переход на удаленку при 20% заболевших. — Прим. ред.) будут применять с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям».

Кстати, Роспотребнадзор исключил перчатки из рекомендаций по борьбе с COVID-19.

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