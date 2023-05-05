Дело девочки-вундеркинда: скандальный отец малолетней дочери явился в суд в пестрых пляжных шортах

Накануне состоялось заседание в столичном суде по иску Алисы Тепляковой (известна как девочка-вундеркинд, поступившая в МГУ в 8 лет, - прим. Ред.) и ее мамы.

Однако на судебное слушание прибыл законный представитель девочки - ее отец. Представители СМИ отметили, что при довольно прохладной погоде - плюс 7 градусов - папа пришел в суд в пестрых пляжных шортах, футболке, сандалиях, пишет "КП".

Тем не менее, судья допустила отца в зал, хотя тот был одет не по дресс-коду.

Сначала отец заявил, что требует отложить заседание, так как он теперь будет истцом и должен ознакомиться с материалами дела.

Также потребовал сделать процесс закрытым: мол, на заседаниях будут оглашены персональные данные несовершеннолетнего, которые представляют собой тайну личной жизни Алисы.

А потом потребовал отвода судьи. По его мнению, судья изначально стала на сторону представителей МГУ — по сути обвинила ее в предвзятости.

Суть нового иска

Новый иск связан с материальными претензиями к МГУ. Речь идет о защите прав потребителей, восстановлении права на образование, принуждении к исполнению условий договора, принуждении к исполнению закона в части оказания платных образовательных услуг.

Дело в том, что 8-летняя девочка в 2021 году успешно сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение в МГУ - психологический факультет. Она попыталась получить бюджетное место в МГУ, однако не смогла пробиться на бесплатное обучение.

Она перестала ходить на занятия из-за скандалов родителей с факультетом, зимнюю сессию завалила.

Вуз дал ей год на пересдачу хвостов. Тепляковы за учебу платили (год учебы в МГУ стоит около 400 тыс. рублей) и грозились отсудить заплаченные деньги.

Пять вузов

По словам родителей, девочка поступила в «нормальный вуз» и прекрасно там учится. Только за первый семестр дочь сдала почти 50 экзаменов и зачетов. Тогда в сети появились сообщения, что Алиса учится не в одном, а сразу в пяти вузах. Ради того, чтобы утереть нос МГУ, который не оценил гениальность Алисы.

Судья не закрыла процесс. Следующее заседание - 15 мая.

Ранее член СПЧ заявлял, что учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки. Ученый также обратился к главе СПЧ с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой.

Другой эксперт заявил, что 9-летней студентке МГУ угрожает опасность в развитии. Подавляющее количество научных и учебных знаний Алисы, проверенных тестами, являются на самом деле не знаниями, указал эксперт.

По его мнению, девочка смышленый ребенок с очень хорошей памятью и восприимчивостью к мотивации. Девочку убедили что ей нужно постоянно что-то зубрить и сдавать тесты — она это и делает.