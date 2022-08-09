Дополнительный набор абитуриентов начался в российских вузах. Что об этом известно

Какие вузы делают допнабор?
«О дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт», — отмечает «Коммерсант».
Почему вузы устроили дополнительный набор?
Дополнительный набор проводят из-за «дефицита» студентов. Это, по словам источников, вызвано ликвидацией второй волны. Ранее в нее заполняли 20% бюджетных мест.
«Во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что их поднимут наверх — на освобожденные отличниками позиции. В противном случае они могли отнести документы в другой вуз, где их шансы пройти на бюджет были больше», — уточняет «Коммерсант».
Что говорит эксперт?
Есть две причины у недобора, утверждает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.
«Количество сдававших физику и профильную математику меньше, чем выделенных для них мест <…> Некоторые абитуриенты, пытающиеся выбрать вуз для поступления, действуют более осмотрительно и ждут окончательных списков. Когда идет второй набор, то они уже принимают решение о поступлении», — подчеркнула собеседница.
А на каких направлениях больше бюджетных мест?
По информации издания, больше всего свободных бюджетных мест осталось на инженерных и технических направлениях.
Когда вузы начали прием документов?
Прием документов в российских вузах начался 20 июня. Всего в них 580,4 тыс. бюджетных мест, заявил ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Кто может поступить в вуз бесплатно?
Напомним президент Владимир Путин подписал указ, по которому для детей участников спецоперации выделяют особую квоту — 10% бюджетных мест.
При этом дети погибших и раненых смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.
Между тем российские университеты исключили из Болонской системы.