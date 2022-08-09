9 августа
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Образование

Дополнительный набор абитуриентов начался в российских вузах. Что об этом известно

Ряд вузов в российских регионах объявили о дополнительном наборе первокурсников из-за нехватки абитуриентов. Рассказываем, какие университеты объявили вторую волну.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Какие вузы делают допнабор?

«О дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт», — отмечает «Коммерсант».

Почему вузы устроили дополнительный набор?

Дополнительный набор проводят из-за «дефицита» студентов. Это, по словам источников, вызвано ликвидацией второй волны. Ранее в нее заполняли 20% бюджетных мест.

«Во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что их поднимут наверх — на освобожденные отличниками позиции. В противном случае они могли отнести документы в другой вуз, где их шансы пройти на бюджет были больше», — уточняет «Коммерсант».

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Что говорит эксперт?

Есть две причины у недобора, утверждает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

«Количество сдававших физику и профильную математику меньше, чем выделенных для них мест <…> Некоторые абитуриенты, пытающиеся выбрать вуз для поступления, действуют более осмотрительно и ждут окончательных списков. Когда идет второй набор, то они уже принимают решение о поступлении», — подчеркнула собеседница.

А на каких направлениях больше бюджетных мест?

По информации издания, больше всего свободных бюджетных мест осталось на инженерных и технических направлениях.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Когда вузы начали прием документов?

Прием документов в российских вузах начался 20 июня. Всего в них 580,4 тыс. бюджетных мест, заявил ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кто может поступить в вуз бесплатно?

Напомним​ президент Владимир Путин подписал указ, по которому для детей участников спецоперации выделяют особую квоту — 10% бюджетных мест.

При этом дети погибших и раненых смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Между тем российские университеты исключили из Болонской системы.

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