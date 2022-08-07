8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Барнаульцы вышли на митинг с требованием строить не только дома, но и школы

В Барнауле 7 августа прошел митинг родителей школьников, которые пожаловались на нехватку школ рядом с их домами. Об этом сообщает «Толк».

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Мероприятие состоялось по адресу ул. Ускова, 18. Его участники принесли плакаты: «Дома есть — школы нет!», «Доступное образование недоступно в Барнауле».

Присутствующие на митинге люди также рассказали, что собирают подписи для обращения в администрацию президента России Владимира Путина. По их словам, они хотят попросить начать строительство школы рядом с жилым кварталом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 325 будущих первоклассников не смогли попасть в школу по прописке. Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу № 136 Индустриального района. В число первоклашек не смогли попасть 118 детей.

Школу построили всего на 550 учеников, но сейчас в ней уже учится в три раза больше человек. Комнаты для игр, продленок и учительской переделали в классы — теперь там стоят парты.

Начальная школа в 136-й — одна из самых переполненных в Барнауле. В этом году здесь учатся 210 первоклассников. По прописке в неё смогли попасть только 100 человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость