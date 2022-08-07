Барнаульцы вышли на митинг с требованием строить не только дома, но и школы

В Барнауле 7 августа прошел митинг родителей школьников, которые пожаловались на нехватку школ рядом с их домами. Об этом сообщает « Толк ».

Мероприятие состоялось по адресу ул. Ускова, 18. Его участники принесли плакаты: «Дома есть — школы нет!», «Доступное образование недоступно в Барнауле».

Присутствующие на митинге люди также рассказали, что собирают подписи для обращения в администрацию президента России Владимира Путина. По их словам, они хотят попросить начать строительство школы рядом с жилым кварталом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 325 будущих первоклассников не смогли попасть в школу по прописке. Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу № 136 Индустриального района. В число первоклашек не смогли попасть 118 детей.

Школу построили всего на 550 учеников, но сейчас в ней уже учится в три раза больше человек. Комнаты для игр, продленок и учительской переделали в классы — теперь там стоят парты.

Начальная школа в 136-й — одна из самых переполненных в Барнауле. В этом году здесь учатся 210 первоклассников. По прописке в неё смогли попасть только 100 человек.