Барнаульцы вышли на митинг с требованием строить не только дома, но и школы

Мероприятие состоялось по адресу ул. Ускова, 18. Его участники принесли плакаты: «Дома есть — школы нет!», «Доступное образование недоступно в Барнауле».
Присутствующие на митинге люди также рассказали, что собирают подписи для обращения в администрацию президента России Владимира Путина. По их словам, они хотят попросить начать строительство школы рядом с жилым кварталом.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 325 будущих первоклассников не смогли попасть в школу по прописке. Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу № 136 Индустриального района. В число первоклашек не смогли попасть 118 детей.
Школу построили всего на 550 учеников, но сейчас в ней уже учится в три раза больше человек. Комнаты для игр, продленок и учительской переделали в классы — теперь там стоят парты.
Начальная школа в 136-й — одна из самых переполненных в Барнауле. В этом году здесь учатся 210 первоклассников. По прописке в неё смогли попасть только 100 человек.