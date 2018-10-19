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Коса на камень: декан алтайского юрфака так и не смогла приступить к своим обязанностям

Декан юридического факультета Наталья Карлова так и не смогла приступить к работе. 5 сентября суд постановил вернуть ее на должность и выплатить почти 250 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул. Как рассказала altapress.ru преподаватель, она выходила на работу только на один день, 6 сентября.

Наталья Карлова.
Наталья Карлова.
vk.com/law_asu

В АлтГУ больше нет юридического факультета, на должность декана которого восстановили Наталью Карлову. Сейчас в вузе другая структура — юридический институт во главе с директором, 34-летним Антоном Васильевым.

Что произошло 6 сентября, Наталья Карлова не пояснила. Она рассказала, что вуз решил обжаловать апелляцию, и решение по этой жалобе примут не раньше середины ноября. До этого времени она работать в вузе не сможет.

Altapress.ru писал, что Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Формально ее наказали за то, что она якобы незаконно лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина. Однако конфликт между ними начался задолго до этого факта.

Карлова подала в суд и выиграла его, доказав, что имела право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда Карлова так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Антон Васильев.
Антон Васильев.
vk.com/law_asu

Во время судебных разбирательств обязанности декана стал исполнять бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев. Затем факультет переименовали в институт, чтобы его руководителя назначал не Ученый совет, а ректор. Васильев возглавил новую структуру, а Наталье Карловой предложили на выбор занять одну из трех должностей — лаборанта, технички и уборщицы санузлов. Декан отказалась.

Наталья Карлова имеет право работать в вузе до 1 марта 2019 года, пока не истечет ее контракт. На сайте АлтГУ она по-прежнему обозначена как декан уже несуществующего юрфака.

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