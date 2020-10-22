Меню для алтайских школьников придумают студенты

Молодые специалисты Алтайской академии гостеприимства составят варианты горячего питания для детей, сообщили в краевом министерстве образования. Школам предложат только те меню, которые признают лучшими.

В сентябре в Алтайской академии гостеприимства стартовал конкурс «Школьное меню». Студенты по специальностям «технология продукции общественного питания» и «поварское и кондитерское дело» разрабатывают меню для школьников 7−11 лет и соревнуются в профессиональном мастерстве.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Рациональное меню», «Сбалансированное меню» и «Сезонное меню».

«Рекомендуемые блюда должны соответствовать принципам щадящего питания, меню должно быть сбалансированным и разнообразным, содержать полноценные белки, отвечать всем нормативным требованиям по организации питания детей», — отмечают организаторы конкурса.

Лучшие варианты представят для использования в школах.

Победителей определят 30 октября.

Школьная столовая. Дети. barnaul.org

Ранее в регионе остро встал вопрос бесплатного горячего питания для начальной школы. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

Потом комбинат школьного питания пересмотрел меню. С 15 сентября запустили новый вариант, но в приоритете на завтраки оставили кашу.

Затем по местным чиновникам жестко прошелся депутат Госдумы Геннадий Онищенко, а краевой минобр подробно рассказал, как питаются алтайские школьники.