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Образование

Минпросвещения таки разыскало учебник истории, раскритикованный Путиным в послании

В Министерстве просвещения РФ после нескольких дней поисков нашли учебник, на который указал президент России Владимир Путин в ходе своего послания 21 апреля, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
kremlin.ru

Напомним, Путин во время послания упомянул учебник, в котором отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, в частности о Сталинградской битве.

Президент поинтересовался, кто пишет и пропускает такую литературу. После глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство обязательно разыщет тот самый учебник.

27 апреля стало известно, что учебник, в котором недостаточно детально рассказали про Сталинградскую битву, используют в колледжах.

«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник „История России и мира“ для 11-го класса под редакцией Волобуева. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня в основном используют новые учебники по истории, в которых, в отличие от старых, не обнаружили никаких ошибок и искажений.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — отметили в ведомстве.

Также добавили, что уже подготовили пакет нормативных поправок в закон «Об образовании», которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников.

Изменения подготовили совместно с депутатами Госдумы и экспертами — это позволит должным образом преподносить учащимся информацию о значимых событиях отечественной истории.

Ранее министр Кравцов рассказал про новые учебники по обществознанию, в которые включили курс семейных ценностей.

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