Минпросвещения таки разыскало учебник истории, раскритикованный Путиным в послании

В Министерстве просвещения РФ после нескольких дней поисков нашли учебник, на который указал президент России Владимир Путин в ходе своего послания 21 апреля, сообщает ТАСС .

Напомним, Путин во время послания упомянул учебник, в котором отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, в частности о Сталинградской битве.

Президент поинтересовался, кто пишет и пропускает такую литературу. После глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство обязательно разыщет тот самый учебник.

27 апреля стало известно, что учебник, в котором недостаточно детально рассказали про Сталинградскую битву, используют в колледжах.

«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник „История России и мира“ для 11-го класса под редакцией Волобуева. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня в основном используют новые учебники по истории, в которых, в отличие от старых, не обнаружили никаких ошибок и искажений.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — отметили в ведомстве.

Также добавили, что уже подготовили пакет нормативных поправок в закон «Об образовании», которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников.

Изменения подготовили совместно с депутатами Госдумы и экспертами — это позволит должным образом преподносить учащимся информацию о значимых событиях отечественной истории.

Ранее министр Кравцов рассказал про новые учебники по обществознанию, в которые включили курс семейных ценностей.