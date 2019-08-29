Уходя от стандартов
С появлением здания поменялось все: директор, преподаватели, программа — и значительно увеличилось количество детей: с одного человека до 17. Уже с первых дней работы директор воскресной школы составила рабочие программы по изучаемым курсам: «Закон Божий: Ветхий Завет и Новый Завет», «Церковнославянский язык», «Основы христианской нравственности», «Основы православного вероучения», «Богослужение и устройство православного храма».
Теперь занятия проводятся не в привычной урочной форме, а в легкой, игровой. Например, на занятии, посвященном Всемирному потопу, учащиеся, отвечая на вопросы, искали пару определенному животному в классе для того, чтобы спасти их в ковчеге.
Наталья Жолнерова,
директор воскресной школы в Горняке:
Дети смотрят видеоролики, связанные с темой занятия, отвечают на вопросы викторины, а также в конце дня проводится рефлексия — ученики самостоятельно оценивают уровень и качество полученных знаний.
Родители отдают своих детей в воскресную школу по разным причинам. Одна из прихожанок привела своего сына для того, чтобы батюшка и педагоги помогли ему встать на путь исправления. Он был очень непослушным подростком, много конфликтовал со сверстниками, а иногда даже мог прибегнуть к мелкой краже.
Этой осенью будет ровно год, как он посещает воскресную школу, и отец Геннадий отмечает достигнутые результаты: «Мальчик во всем стал помогать родителям, перестал с ними ругаться, а о плохом поведении вовсе забыл».
С 2017 года в воскресной школе работает группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Родители, которые по семейным обстоятельствам или по роду своей деятельности нуждаются в том, чтобы за их ребенком присматривал православный педагог, на бесплатной основе могут привести его в группу в будние дни с 9 до 12 часов.
Также при воскресной школе Горняка создан один из немногих в крае информационно-методических центров православной педагогики.
Он нужен для того, чтобы учителя ОПК могли получать необходимую консультацию у специалистов: по организации духовно-образовательного содержания, по проведению различных олимпиад, творческих и профессиональных конкурсов, ведь это непросто, потому что любой из них может быть канонически неправильно составлен или оформлен.
Встречи с музыкантами и МЧС
Кроме того, по благословению епископа Рубцовского и Алейского Романа 8 июля при воскресной школе был открыт лагерь кратковременного пребывания «Седмица мироздания». В этом году в Алтайском крае православный лагерь работал только в Горняке.
14 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет под попечительством педагогов семь дней узнавали о сотворении мира. Основная задача программы — в доступной и увлекательной форме познакомить участников лагеря с христианской картиной творения мира, помочь найти ответы на многие мировоззренческие вопросы.
Наталья Жолнерова,
директор воскресной школы в Горняке:
Программа была рассчитана на семь дней и состояла из семи занятий. Каждая из встреч призвана раскрыть соответствующий день творения мира по Библии, а юные исследователи должны были разобраться в вопросах мироздания.
Помимо занятий в классе программа включала в себя экскурсии, послушания, которые заключались в помощи в уборке храма и территории вокруг него, кружок «Рукоделие», где дети создавали совместно с педагогом Ириной Гладуновой дом своей семьи. А также встречи с интересными людьми города: писателями и поэтами, музыкантами, сотрудниками пограничной службы и МЧС.
Геннадий Конкевич,
настоятель Никольского храма г. Горняка:
Задачи наши просты: оторвать детей от нежелательной, неблагоприятной среды, открыть огромный мир православной веры и научить взаимоотношениям, построенным на христианстве.
Взаимодействие церкви и общества
В настоящее время число образовательных учреждений, созданных различными подразделениями Русской православной церкви, ежегодно растет.
Их статус и форма образования весьма многообразны. РПЦ и государственные органы сейчас активно сотрудничают, в том числе и в образовательной сфере.
Православное образование сегодня поставлено на очень серьезную профессиональную основу. Это уже не только труд каких-то отдельных волонтеров-энтузиастов, но и масштабная системная работа церковных структур: синодального отдела, митрополий и епархий.
В Алтайском крае на данный момент существует несколько учреждений, в которых можно получить духовное образование. Это и воскресные школы, и регентская школа, и духовная семинария.
Кроме этих учреждений узнать основы православной культуры можно в школе на уроках с таким же названием, которые введены в программу. Для того чтобы вести такие занятия, преподаватель в первую очередь должен быть воцерковленным, а также пройти курсы повышения квалификации.
Сергий Фисун,
председатель отдела религиозного образования и катехизации Алтайской митрополии:
Преподаватель должен быть расположен к обучению православной культуре. И это скорее является одной из проблем, потому как многие педагоги работают не по призванию, а потому, что больше некому.
Священнослужители церкви или их представители регулярно посещают детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения с беседами и специально подготовленными занятиями для того, чтобы привить молодежи интерес к православию.
Геннадий Конкевич,
настоятель Никольского храма Горняка:
Дети всего мира изучают в школах культуру той страны, в которой они живут. Понять отечественную историю, литературу и искусство, все то, чем жили наши предки, и то, что отличает современную Россию от других стран, можно в контексте православной духовной традиции.
Алтайская митрополия ведет сотрудничество с комитетом по образованию. Совместно проводятся Кирилло-Мефодиевские чтения, Рождественские чтения, конкурсы — «За нравственный подвиг учителя», «Юные голоса Алтая», «Красота Божьего мира», научные конференции и выступления преподавателей на различных мероприятиях, где они делятся своим опытом. Также церковь входит в экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма.
Справка
Воскресные школы делятся на два вида — детские и взрослые. Дети учатся «по-школьному», сидя за партами и внимательно слушая поучения настоятеля. Обучение взрослых чаще строится по принципу «клуба», где читают Священное Писание и разбирают евангельские сюжеты.
Екатерина Анатольева