В 2015 году в городе Горняке по благословению епископа Рубцовского и Алейского Романа открылась воскресная школа при Никольском храме. До этого в городе не было специального здания и занятия проводились в съемном помещении. О том, как удалось увеличить число учащихся в 17 раз, — в материале altapress.ru.

Уходя от стандартов

С появлением здания поменялось все: директор, преподаватели, программа — и значительно увеличилось количество детей: с одного человека до 17. Уже с первых дней работы директор воскресной школы составила рабочие программы по изучаемым курсам: «Закон Божий: Ветхий Завет и Новый Завет», «Церковнославянский язык», «Основы христианской нравственности», «Основы православного вероучения», «Богослужение и устройство православного храма».

Теперь занятия проводятся не в привычной урочной форме, а в легкой, игровой. Например, на занятии, посвященном Всемирному потопу, учащиеся, отвечая на вопросы, искали пару определенному животному в классе для того, чтобы спасти их в ковчеге.

Наталья Жолнерова,

директор воскресной школы в Горняке:

Дети смотрят видеоролики, связанные с темой занятия, отвечают на вопросы викторины, а также в конце дня проводится рефлексия — ученики самостоятельно оценивают уровень и качество полученных знаний.

Родители отдают своих детей в воскресную школу по разным причинам. Одна из прихожанок привела своего сына для того, чтобы батюшка и педагоги помогли ему встать на путь исправления. Он был очень непослушным подростком, много конфликтовал со сверстниками, а иногда даже мог прибегнуть к мелкой краже.

Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме

Этой осенью будет ровно год, как он посещает воскресную школу, и отец Геннадий отмечает достигнутые результаты: «Мальчик во всем стал помогать родителям, перестал с ними ругаться, а о плохом поведении вовсе забыл».

С 2017 года в воскресной школе работает группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Родители, которые по семейным обстоятельствам или по роду своей деятельности нуждаются в том, чтобы за их ребенком присматривал православный педагог, на бесплатной основе могут привести его в группу в будние дни с 9 до 12 часов.

Также при воскресной школе Горняка создан один из немногих в крае информационно-методических центров православной педагогики.

Он нужен для того, чтобы учителя ОПК могли получать необходимую консультацию у специалистов: по организации духовно-образовательного содержания, по проведению различных олимпиад, творческих и профессиональных конкурсов, ведь это непросто, потому что любой из них может быть канонически неправильно составлен или оформлен.

Встречи с музыкантами и МЧС

Кроме того, по благословению епископа Рубцовского и Алейского Романа 8 июля при воскресной школе был открыт лагерь кратковременного пребывания «Седмица мироздания». В этом году в Алтайском крае православный лагерь работал только в Горняке.

14 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет под попечительством педагогов семь дней узнавали о сотворении мира. Основная задача программы — в доступной и увлекательной форме познакомить участников лагеря с христианской картиной творения мира, помочь найти ответы на многие мировоззренческие вопросы.

Наталья Жолнерова,

директор воскресной школы в Горняке:

Программа была рассчитана на семь дней и состояла из семи занятий. Каждая из встреч призвана раскрыть соответствующий день творения мира по Библии, а юные исследователи должны были разобраться в вопросах мироздания.

Воскресная школа при Никольском храме

Помимо занятий в классе программа включала в себя экскурсии, послушания, которые заключались в помощи в уборке храма и территории вокруг него, кружок «Рукоделие», где дети создавали совместно с педагогом Ириной Гладуновой дом своей семьи. А также встречи с интересными людьми города: писателями и поэтами, музыкантами, сотрудниками пограничной службы и МЧС.

Геннадий Конкевич,

настоятель Никольского храма г. Горняка:

Задачи наши просты: оторвать детей от нежелательной, неблагоприятной среды, открыть огромный мир православной веры и научить взаимоотношениям, построенным на христианстве.

Взаимодействие церкви и общества

В настоящее время число образовательных учреждений, созданных различными подразделениями Русской православной церкви, ежегодно растет.

Их статус и форма образования весьма многообразны. РПЦ и государственные органы сейчас активно сотрудничают, в том числе и в образовательной сфере.

Православное образование сегодня поставлено на очень серьезную профессиональную основу. Это уже не только труд каких-то отдельных волонтеров-энтузиастов, но и масштабная системная работа церковных структур: синодального отдела, митрополий и епархий.

В Алтайском крае на данный момент существует несколько учреждений, в которых можно получить духовное образование. Это и воскресные школы, и регентская школа, и духовная семинария.

Кроме этих учреждений узнать основы православной культуры можно в школе на уроках с таким же названием, которые введены в программу. Для того чтобы вести такие занятия, преподаватель в первую очередь должен быть воцерковленным, а также пройти курсы повышения квалификации.

Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме Воскресная школа при Никольском храме

Сергий Фисун,

председатель отдела религиозного образования и катехизации Алтайской митрополии:

Преподаватель должен быть расположен к обучению православной культуре. И это скорее является одной из проблем, потому как многие педагоги работают не по призванию, а потому, что больше некому.

Священнослужители церкви или их представители регулярно посещают детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения с беседами и специально подготовленными занятиями для того, чтобы привить молодежи интерес к православию.

Геннадий Конкевич,

настоятель Никольского храма Горняка:

Дети всего мира изучают в школах культуру той страны, в которой они живут. Понять отечественную историю, литературу и искусство, все то, чем жили наши предки, и то, что отличает современную Россию от других стран, можно в контексте православной духовной традиции.

Алтайская митрополия ведет сотрудничество с комитетом по образованию. Совместно проводятся Кирилло-Мефодиевские чтения, Рождественские чтения, конкурсы — «За нравственный подвиг учителя», «Юные голоса Алтая», «Красота Божьего мира», научные конференции и выступления преподавателей на различных мероприятиях, где они делятся своим опытом. Также церковь входит в экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма.

Справка Воскресные школы делятся на два вида — детские и взрослые. Дети учатся «по-школьному», сидя за партами и внимательно слушая поучения настоятеля. Обучение взрослых чаще строится по принципу «клуба», где читают Священное Писание и разбирают евангельские сюжеты.

Екатерина Анатольева