Научный проект «Тюркский мир Большого Алтая» АлтГУ вновь получил федеральную поддержку из Москвы

Проект «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» под руководством президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова вновь получил федеральную поддержку и стал самым крупным в Алтайском госуниверситете как по объемам финансирования, так и по составу участников и видам выполняемых работ.

По словам начальника отдела сопровождения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ АлтГУ Екатерины Ворониной, за три года реализации этого масштабного, международного и межотраслевого проекта Алтайский госуниверситет получил сумму в размере 66,3 млн. рублей. Это самый крупный проект в АлтГУ, выполняемый в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.

В научно-образовательном проекте заняты почти 85 ученых и экспертов из 46 университетов и научных институтов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. Только в АлтГУ в проекте заняты 35 ученых из шести институтов: Института истории и международных отношений, Института гуманитарных наук, Юридического института, Институт географии, МИЭМИС, Института математики и информационных технологий.

Фото предоставлено АлтГУ

— Главным свидетельством актуальности проекта является активное желание наших азиатских коллег сотрудничать с нами. Каждый месяц у нас проходят запланированные научные и образовательные мероприятия: стратегические сессии, конференции, научные командировки. Ведется совместное написание статей и монографий, в том числе уникальной «Летописи тюркского мира». В этом году у нас запланировано пять международных экспедиций — с участием 30 ученых и около 40 студентов, магистрантов и аспирантов из России, Казахстана и Киргизии. Буквально на днях стартует Международная летняя школа молодых ученых — тюркологов и алтаистов, на которую приедут более 30 молодых людей, изучающих историю и археологию тюркских народов. А всего за три года в мероприятиях Международной школы тюркологов приняли участие более 300 молодых ученых из России и стран Центральной Азии. Три года совместной работы по проекту «Тюркский мир Большого Алтая» показали, что мы с нашими азиатскими коллегами работаем в общем историческом, географическом, культурном, научно-образовательном, экономическом и медиапространстве, — отметил профессор Сергей Землюков.

Главные научные результаты проекта в 2022 году ожидаются по итогам пяти международных экспедиций. Три из них пройдут совместно с учеными Республики Казахстан в Республике Алтай, в долине реки Сентелек, и в Майском районе Павлодарской области Республики Казахстан с целью обнаружения памятников тюркской эпохи. Две экспедиции пройдут в партнерстве с киргизскими учеными — в Ошской области Кыргызстана, в отрогах Памира, и в южных районах Республики Алтай. Целью экспедиций является изучение кочевой культуры киргизов и скотоводческого населения Горного Алтая.

Фото предоставлено АлтГУ

Для Алтайского госуниверситета проект дал возможность стать флагманом Центрально-Азиатской научной и образовательной интеграции на основе идеи изучения Большого Алтая как цивилизационного истока тюркских, славянских и монгольских народов, а также концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и Центральной Азии.