Опостылевшую всем родителям «удаленку» хотят использовать при вспышках ОРВИ

Опыт онлайн-обучения можно будет применять при сезонных вспышках простудных заболеваний и ОРВИ в школах. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Всегда у нас весной и осенью вспышки простудных заболеваний: иногда по полкласса дома сидят. Сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно даже для тех, кто болеет. Без ущерба. Чтобы больной ребенок мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в нем», — цитирует слова чиновника «Российская газета».

По словам Анзора Музаева, не только все регионы России, но и все страны в этом году оказались в ситуации, когда школьникам пришлось учиться на «удаленке». И технические возможности везде были разные.

«Надо доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», — подчеркнул врио главы Рособрнадзора.

Напомним, дистанционное образование в России начало повсеместно действовать с начала апреля, когда дети вышли с весенних каникул. Нареканий от такой формы работы было много и со стороны детей и их родителей и со стороны учителей.