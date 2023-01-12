Названы главные писатели 2022 года по мнению россиян

Три четверти опрошенных респондентов (75%) на вопрос о лучшем писателе ответить затруднились.
Эксперты отмечают, что с 2006 по 2018 год, на протяжении 11 лет, лучшей писательницей считалась Дарья Донцова.
Свое первое место в 2011 году автор разделила с Борисом Акуниным, а в 2017 году — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным. В 2018 году — с Захаром Прилепиным и Александром Пушкиным.
Ранее стало известно, какие книги чаще всего пользуются популярностью у россиян.
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