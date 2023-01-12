12 января
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Образование

Названы главные писатели 2022 года по мнению россиян

Россияне назвали главных писателей 2022 года. Большинство голосов отдали Захару Прилепину (4%), Александру Пушкину и Виктору Пелевину — по 2%, говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

Книги. Чтение.
Книги. Чтение.
СС0.

Три четверти опрошенных респондентов (75%) на вопрос о лучшем писателе ответить затруднились.

Эксперты отмечают, что с 2006 по 2018 год, на протяжении 11 лет, лучшей писательницей считалась Дарья Донцова.

Свое первое место в 2011 году автор разделила с Борисом Акуниным, а в 2017 году — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным. В 2018 году — с Захаром Прилепиным и Александром Пушкиным.

Ранее стало известно, какие книги чаще всего пользуются популярностью у россиян.

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