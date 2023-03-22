Стало известно, когда в Барнауле начнется прием детей в первые классы

Прием заявлений в первый класс на 2023−2024 учебный год начнется с 1 апреля и закончится 30 июня, сообщают в мэрии Барнаула.

Прием пройдет для для детей, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, а также для проживающих на закрепленной территории.

В первый класс принимают ребят, которым на момент 1 сентября этого года будет не меньше 6,6 и не больше 8 лет, при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Однако по заявлению родителей учредитель школы может принять детей в более раннем или позднем возрасте.

Заявления будущих школьников, которые не зарегистрированы на закрепленной территории, будут принимать с 6 июля по 5 сентября.

Подать заявление можно будет через госуслуги, портал образовательных услуг Алтайского края, через заказное письмо или лично. Дату и время подачи учтут при приеме ребенка в школу, если случится спорная ситуация.

Ранее стало известно, как будет проходить обучение в школе по новым образовательным стандартам.