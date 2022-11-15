15 ноября
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Образование

Суд признал законным отказ от зачисления девочки-вундеркинда в «Синергию»

Зюзинский районный суд Москвы признал законным отказ зачислить Алису Теплякову в университет «Синергия».

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе университета, суд не удовлетворил иск от Евгения и Натальи Тепляковых с просьбой зачислить их дочь в «Синергию».

«Представители „Синергии“ доказали, что Алиса Теплякова не была зачислена в университет из-за правил, согласно которым в образовательное заведение может поступить абитуриент, набравший необходимое количество баллов на ЕГЭ», — говорится в сообщении вуза.

В пресс-службе также уточнили, что решение суда отвечает интересам девочки, поскольку пока ей рано учиться в университете.

Напомним, Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на факультет психологии МГУ. Она училась на платной основе, но с сентября 2021 года перестала ходить на занятия. Евгений Тепляков требовал перевести ее на ускоренное обучение, чтобы пройти шесть курсов за два года.

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