В Барнауле определили даты последних звонков для выпускников

Несмотря на то, что дату окончания учебного года каждая школа определяет самостоятельно, комитет по образованию Барнаула дал свои рекомендации по расписанию торжественных линеек. Об этом рассказали в администрации города.

"Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года.

Так, учебный год 2021−2022 для первых и 11 классов закончится 25 мая, 2−8-е и 10-е классы — 31 мая, 9-е классы — 18 мая.

«Впервые разница в датах окончания учебного года выпускниками 9-х и 11-х классов обусловлена началом государственной итоговой аттестацией в 9-х классах с 19 мая», — пояснил глава комитет по образованию Андрей Муль.

Последние звонки у девятиклассников состоятся 18 мая, для 11-х классов — 25 мая.

Линейки пройдут на открытом пространстве с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

Вручение аттестатов выпускникам пройдет после ГИА: у 11-х классов 24 июня, 9-х классов — по графику школы.

Ранее стало известно, что экзамены впервые с начала пандемии пройдут в обычном режиме.