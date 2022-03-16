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Образование

В Барнауле первоклашек начнут принимать с 1 апреля. Список необходимых документов

В Барнауле с 1 апреля по 30 июня 2022 года в школах будут принимать заявления в первый класс на 2022/2023 учебный год, сообщает мэрия города.

Первоклассники.
Первоклассники.
barnaul.org.

Прием в 1 класс проводят при достижении на 1 сентября 2022 года детьми возраста 6,5 года и не позднее 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

«По заявлению родителей детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в школу в более раннем или более позднем возрасте», — уточнили в мэрии.

Заявления принимаются от родителей, дети которых проживают (имеют регистрацию) на закрепленной за школой территории. Закрепленные территории можно посмотреть по ссылке.

Для детей, которые не зарегистрированы на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября 2022 года.

Документы, необходимые при приеме в 1 класс:

  • копия документа, удостоверяющего личность родителя ребенка;
  • копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
  • копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры (в случае использования права преимущественного приема);
  • копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
  • копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справки о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);
  • копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение);
  • копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
  • документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Ранее altapress.ru рассказал, как действовать родителям, чьи дети не попали в школу Барнаула по прописке.

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