Первоклассник попросил Путина разогнать дым над Красноярском, чтобы детям разрешили гулять

В Красноярском крае дым из-за лесных пожаров в Якутии окутал тысячу поселений, а в самом Красноярске ввели режим «черного неба».

В правительство региона сообщили, что в атмосфере зафиксировали десять фактов о превышении содержания мелкодисперсной пыли и ряда вредных веществ.

После этого первоклассник Владимир Камень обратился к президенту России с просьбой взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске.

В своем Instagram мальчик отметил аккаунты президента, губернатора Красноярского края Александра Усса и мэра Красноярска Сергея Еремина.

«Прошу взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают — говорят, что там вредно», — сказал первоклассник.

Родители мальчика пояснили, что Вова сам захотел записать обращение после того, как мама запретила гулять на улице.

Ребенку в шутку посоветовали обратиться к президенту, однако он принял предложение всерьез. Для этого даже специально надел галстук.

Мэр Красноярска пока не отреагировал на обращение мальчика, но в своем Instagram поддержал популярный мем об улучшениях в городе, которые все увидят после рассеивания дыма.