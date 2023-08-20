20 августа
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Образование

В Барнауле завершилась приёмка школ и детских садов

Барнаульские школы ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Подарки первоклассникам.
Подарки первоклассникам.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

К новому учебному году допущены 84 школы, 156 детских садов и 19 организаций дополнительного образования, сообщают Вести Алтай.

В прошлом году отремонтировали семь школ. На сегодняшний день в программу вошли три школы: Барнаульский кадетский корпус, 48-я школа и лицей №3.

По программе «Модернизация школьных систем образования» в пошлом году отремонтировали 110-ю школу в Железнодорожном районе. Также люди просили сделать новый стадион.

На данный момент там обновили беговые дороги, посеяли газон и сделали спортивную площадку.

Планируются работы в школе №13. Весной один из двух корпусов признали непригодным для проведения уроков. С сентября школьники будут учиться в 54-ю школе.

Также в Барнауле откроется новая школа в микрорайоне «Спутник».

Ранее в Алтайском крае построят новую школу с душевыми и лифтом.

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