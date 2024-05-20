В масштабном молодежном форуме «Барнаул в будущем» победила команда из АлтГТУ

Сегодня, 20 мая, прошел молодежный форум «Барнаул в будущем». Стало известно, что победу одержала команда из АлтГТУ.

Так, в молодежном форуме выиграла команда «Демидовоградская четверка». Остальные команды стали дипломантами.

Отмечается, что победившая команда — архитекторы.

Участники команды: Александрова Д.Е., Бокарева Н.А., Васильев А.В. Наставником выступал Жуковский Р.С.

Напомним, что заочный этап проходил с 17 апреля по 15 мая. Всего на конкурс поступило более 30 проектов, 17 мая экспертная комиссия определила 10 команд-финалистов, которые представили свои работы компетентному жюри на очном этапе.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле завершился масштабный молодежный форум «Барнаул в будущем».

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