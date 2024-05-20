В масштабном молодежном форуме «Барнаул в будущем» победила команда из АлтГТУ

Так, в молодежном форуме выиграла команда «Демидовоградская четверка». Остальные команды стали дипломантами.
Отмечается, что победившая команда — архитекторы.
Участники команды: Александрова Д.Е., Бокарева Н.А., Васильев А.В. Наставником выступал Жуковский Р.С.
Напомним, что заочный этап проходил с 17 апреля по 15 мая. Всего на конкурс поступило более 30 проектов, 17 мая экспертная комиссия определила 10 команд-финалистов, которые представили свои работы компетентному жюри на очном этапе.
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Ранее сообщалось, что в Барнауле завершился масштабный молодежный форум «Барнаул в будущем».
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