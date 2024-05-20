20 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В масштабном молодежном форуме «Барнаул в будущем» победила команда из АлтГТУ

Сегодня, 20 мая, прошел молодежный форум «Барнаул в будущем». Стало известно, что победу одержала команда из АлтГТУ.

Так, в молодежном форуме выиграла команда «Демидовоградская четверка». Остальные команды стали дипломантами.

Отмечается, что победившая команда — архитекторы.

Участники команды: Александрова Д.Е., Бокарева Н.А., Васильев А.В. Наставником выступал Жуковский Р.С.

Напомним, что заочный этап проходил с 17 апреля по 15 мая. Всего на конкурс поступило более 30 проектов, 17 мая экспертная комиссия определила 10 команд-финалистов, которые представили свои работы компетентному жюри на очном этапе.

16+

Ранее сообщалось, что в Барнауле завершился масштабный молодежный форум «Барнаул в будущем».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лирическая комедия «Сильвия»
Летний тур для экоактивистов
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Выставка «Ковчег будущего»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость