Выбирай своё будущее вместе со «Школой больших возможностей».

Профориентационно-образовательный проект « Школа больших возможностей » Алтайского филиала РАНХиГС приглашает школьников присоединиться к мероприятиям, которые помогут выбрать будущую профессию и определиться с вузом. План Школы уже появился на сайте филиала.

В этом году в бесплатном проекте сохранились направления работы, в рамках которых школьники окунутся в мир профессий и обязательно выберут дело по душе. У них будет возможность получить консультации преподавателей академии и экспертов ЕГЭ, поучаствовать в олимпиадах и конкурсах и почувствовать себя студентом, присоединившись к активной внеучебной жизни филиала.

Опытные наставники в лице преподавателей академии и тьюторов проекта помогут раскрыть потенциал ребят, ответят на все вопросы и поддержат на всём пути обучения в Школе.

«Участвуя в наших мероприятиях, вы можете значительно повысить уровень своих знаний и поступить на бюджетные места в нашем филиале, а также получить скидку для обучения на платной основе, попав в Президентский резерв академии», — говорит Евгения Шестакова, куратор проекта, специалист Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС.

По итогам прошлого учебного года выпускниками проекта стали 173 школьника. Из них 83 человека вошли в Президентский резерв академии.

Попасть в «Школу больших возможностей» просто — нужно всего лишь заполнить анкету на сайте академии.

Получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефону: 8 (3852) 503−489 или e-mail: prof@alt.ranepa.ru.