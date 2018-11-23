Власти Барнаула рассказали об итогах проверки в школе, где травили ребенка

Директора 101-го лицея, где произошел резонансный инцидент с травлей ученика, привлекут к дисциплинарной ответственности. А образовательные учреждения города и края ждут проверки и новые методические указания о том, как себя вести с учетом «нового кейса». Об этом рассказала на пресс-конференции 23 ноября руководитель комитета по образованию администрации Барнаула Наталья Полосина.

Как работала комиссия?

Несмотря на то, что в комитет по образованию заявлений от законных представителей пострадавшего мальчика Ильи Меньшикова не поступало, власти создали комиссию, которая изучила работу школы и ее роль в конфликте.

В нее вошли представители городского комитета по образованию, регионального Минобра, инспекторы по делам несовершеннолетних Индустриального района, уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

В школе прошли масштабные проверки нормативных документов, в частности общешкольного плана воспитательной работы и планов классных руководителей. Оценили и работу психологов. 101-й лицей — одно из немногих учреждений, где работают два штатных психолога. Также проанализировали подобные «сигналы». Инспекторы опросили детей, родителей и учителей.

Школьник. Подросток. СС0

Серьезных замечаний к руководству школы № 101 и педагогам у городской комиссии не возникло. Но школам рекомендуют внести в планы воспитательной работы конкретные вопросы межличностных взаимоотношений подростков внутри коллектива.

В Барнауле работают три психолого-педагогических центра, которые занимаются профилактикой детской и подростковой агрессии. Они будут проводить тесты для детей, родителей и учителей, на основании которых школе выдадут рекомендацию, каким образом вести воспитательную работу.

Что говорят стороны конфликта?

В ходе разбирательств выяснилось, что школьники действительно бросались снежками, в том числе и ледышками. Восьмикласснику попали под глаз. Это зафиксировали видеокамеры, несмотря на то, что ребята были за пределами школы. Факты, что шестиклассники издевались над Ильей, также подтверждены.

Наталья Полосина,

руководитель комитета по образованию администрации Барнаула:

Шестиклассники говорят, что сначала им просто было смешно: они мальчика пихнут — он за ними бегает, им весело. Потом им все больше это нравилось, и задирать стали чаще. Восьмиклассник говорит, что не испытывал физической боли, но психологическая агрессия была.

Илья останется в школе, его не планируют переводить. Мама мальчика Ульяна Меньшикова говорит, что его больше не бьют.

Школьник. Подросток. СС0

Что нужно , чтобы решить конфликт?

По мнению Натальи Полосиной, сейчас все зависит от того, как скоро конфликтующие стороны сядут за стол переговоров. Пока «усадить» их не удается. Родители шестиклассников готовы идти на примирение, однако ни классный руководитель, ни директор школы пока не могут найти общий язык с мамой Ильи.

Наталья Полосина,

руководитель комитета по образованию администрации Барнаула:

Я проводила личный прием в школе № 101, мы ждали ее на встречу, но она не пришла. Она не отказывается разобраться в этом вопросе, но пока мы ее видим только в соцсетях. Конфликт скорее решится между самими подростками — это я вам гарантирую. А вот со взрослыми тяжелее.

Что будет с руководством 101-й школы?

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам халатности, допущенной работниками лицея № 101. Как следует из сообщения Следкома, педагоги и руководство лицея знало о травле, но ничего не делало.

Вместе с этим руководство школы понесет и дисциплинарное наказание. По словам Натальи Полосиной, это будет замечание или выговор директору, а далее, на его усмотрение как работодателя, и другим педагогам, замешанным в конфликте.

«Задачи уволить всех не стоит», — отметила руководитель комитета.

Подросток , мальчик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Что будет в других школах города?

По итогам всех разбирательств директоров школ города ждет масштабное совещание, где подробно разберут ситуацию и обсудят алгоритм действий, которому должно следовать руководство каждого учебного заведения. Будут семинары, учеба и пакеты нормативно-правовых документов.

Вопрос преодоления подростковой агрессии и раньше частично присутствовал в планах воспитательной работы в школах. Методические рекомендации будут расширены и внедрены со следующего года повсеместно с учетом ситуации, в которой оказался Илья Меньшиков.

Наталья Полосина говорит, что придется рассмотреть и роль соцсетей в школьных конфликтах.

Что делать родителям?

Родителям в подобных ситуациях советуют сразу же обращаться в школу, а если не помогло — в комитет по образованию, который обязан провести проверку и выдать письменное заключение. Кроме того, родителям стоит прибегать к помощи психологов.

Наталья Полосина,

руководитель комитета по образованию администрации Барнаула: