Что происходит в барнаульской школе, где травили мальчика

Жительница Барнаула Ульяна Меньшикова рассказала altapress.ru , как изменилась ситуация с травлей ее ребенка в лицее № 101. «Моего сына больше не бьют, его поддерживают», — заявила женщина. При этом с классным руководителем ребенка и директором школы они пока не могут найти общий язык. У администрации лицея дела идут не очень: им приходится объясняться перед целым рядом проверяющих органов.

Позиция мамы пострадавшего мальчика

С Ульяной Меньшиковой связались СКР, прокуратура, полиция, алтайский и российский омбудсмены, краевое министерство образования. Семью поддержали пользователи соцсетей, в том числе звезды шоу-бизнеса.

А вот директор школы и классный руководитель, по словам женщины, не ведут с ней диалог. Родители обидчиков за исключением одной мамы с семьей Меньшиковых не общаются.

Ульяна Меньшикова,

мама барнаульского школьника:

Мама подростка, который попал Илье куском снега со льдом в глаз, контактирует со мной и не пытается выгораживать своего сына. Как выяснилось, он случайно вмешался в драку, они с моим ребенком даже не общались. Мальчик извинился, и сейчас он напуган ситуацией. Я намерена добиться того, чтобы его строго не наказывали. Сейчас Илья спокойно учится, дети к нему нормально относятся, многие выражают поддержку. Вообще ребятишки во многом оказались лучше взрослых.

Ульяна создала общественную организацию под названием «Родительский комитет города Барнаула». «Все, чьи дети когда-либо пострадали от буллинга, травли и равнодушия школьных администраций — ждем», — написала женщина на своей странице в Facebook. Она считает, что без огласки ей и ее сыну не стали бы помогать.

Ульяна Меньшикова,

мама барнаульского школьника:

Директор, завуч и классный руководитель повели себя омерзительно по отношению к Илье и ко мне. Они лгали, они покрывали факт насилия и травли, которой подвергался мой сын. Они до сего дня изворачиваются и лгут, обвиняя в клевете меня.

Школьник. Подросток. СС0

Позиция других родителей и учителей

Действия Ульяны Меньшиковой одобряют не все родители учеников лицея № 101. «В этой школе администрация и учителя готовы и могут вести адекватный диалог. Его результаты могут не удовлетворять — это да (причем любую из сторон), но то, что там умеют коммуницировать — факт», — пишет в Facebook один из родителей ученика 101-го лицея.

В профсоюзе педагогов лицея считают, что Ульяна сгущает краски. Учителя заявили altapress.ru, что вечером 12 ноября дети вовсе не избивали Илью, а играли в снежки, и случайно попали ребенку в глаз. Происходило это за территорией школы, но уличная видеокамера засняла инцидент.

Коллектив учителей лицея № 101:

Когда Ульяна пришла поговорить об этом с директором, подняли видеозапись, просмотрели, вызвали родителей обидчиков. О том, что мальчика обижают, мы все узнали только после ее обращения — до этого никто из учителей не видел, чтобы ребенка травили. Мама Ильи пишет, что травля происходила в течение двух месяцев — почему же она сразу не позвонила классному руководителю? Почему обратилась только после того, как мальчик получил синяк?

Школа. Учеба. СС0.

Профсоюз учителей лицея также не одобряет того, что Меньшикова разгласила личные данные классного руководителя в соцсети. Из-за этого педагогу постоянно звонят журналисты. В школе нарушен учебный процесс: ее постоянно проверяют комиссии, перед которыми приходится отчитываться учителям и администрации.

Коллектив учителей лицея № 101:

Никто никогда не оправдывает детей, которые унижают других учеников. Но такие конфликты нужно решать в спокойной обстановке, без лишней огласки, чтобы принимать правильные решения.

Директор школы отказался давать комментарии СМИ на время проверок и следствия.

Как идет расследование инцидента

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы. У правоохранителей есть основания считать, что в лицее знали о травле, и не предприняли необходимых мер сразу. При этом обвинений пока никому не предъявили. Не исключено, что дело могут переквалифицировать после того, как детально разберутся в ситуации.

Мэрия Барнаула проводит свою проверку: по этому поводу создали межведомственную комиссию, в которую вошли представители комитета по образованию, психологи, полицейские, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Подробных комментариев по этому поводу администрация города пока не дала. 23 ноября комиссия завершит работу. По ее итогам проведут совещание вместе с мэром города.