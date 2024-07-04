Экскурсии в Петергоф: что нужно знать туристу

Экскурсии в Петергоф входят в программу путешествия практически каждого туриста, прибывающего в северную столицу. Архитектурно-парковый ансамбль признан одним из 7 чудес России, также он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед тем, как отправиться сюда, рекомендуем узнать, какая сегодня цена на метеор до Петергофа , а также, что учесть при планировании поездки, в целом.

Сколько времени понадобится?

Если время ограничено, на осмотр одной из главных городских достопримечательностей стоит отвести хотя бы один день. Максимально насыщенную программу можно получить, купив экскурсию в Петергоф. Опытные гиды без очередей проведут группу по знаковым местам и расскажут все самое интересное об истории и современности комплекса.

Интересно знать: Петергоф это парки, сады, дворцы, пруды, 150 фонтанов, малые и большие архитектурные формы разных эпох, 33 музея и многое другое. Площадь превышает 400 га, на изучение которых можно потратить неделю и больше.

Что посмотреть в первую очередь?

Петергоф — одна из красивейших европейских резиденций, поэтому здесь, действительно, есть, на что посмотреть. Если осмотр комплекса будет проводиться самостоятельно, рекомендуем в первую очередь посетить Нижний парк, Большой Дворец, Большой каскад, Собор Петра и Павла, парк Александрия, Верхний сад.

Что взять с собой?

Удобная обувь, запас питьевой воды, легкий перекус, головной убор в теплое время года и зонт на случай непогоды — то, что стоит взять с собой на экскурсию. Конечно, нельзя обойтись без фотоаппарата, поскольку число необычных локаций для фото на территории комплекса исчисляется сотнями. Все билеты именные, поэтому понадобятся и документы, удостоверяющие личность.

Время работы

Парки работают с 10:00 до 19:45 часов, дворцы — с 10:30 до 18:00. Вход в них закрывается в 17:00. Билеты лучше покупать заранее, поскольку туристов много, а количество посетителей ограниченно.

Третья суббота мая и третья суббота сентября — знаковые дни для Петергофа. Именно в эти даты открываются и закрываются фонтаны и одновременно «высокий» туристический сезон, что сопровождается эффектным празднованием.

Важно: многие категории граждан имеют право на льготы и покупку входных билетов со скидкой. Обязательно стоит изучить соответствующий список.

Еще несколько полезных советов

Комплекс огромный, рекомендуем заранее скачать карту Петергофа и изучить ее. Это облегчит передвижения и сэкономит время.

Местные белки и птички настолько привыкли к посетителям, что готовы клевать семечки и орешки прямо с рук. Их запас также будет нелишним.

В Петергоф можно попасть на такси, автобусе, электричке или метеоре. Поскольку в вечернее время большинство людей предпочитают возвращаться в город по воде, билет в обратном направлении лучше приобретать заранее.

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