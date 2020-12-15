Алтайские коммунисты требуют от Томенко объяснить взрывной рост смертности и смягчить новогодние запреты

Депутаты КПРФ в Алтайском крае требуют от правительства объяснений взрывного роста смертности, смягчения ограничений на новогодних каникулах, а также ввести достойные доплаты медикам, которые работают не в ковидных госпиталях. Об этом сообщили в пресс-службе крайкома партии.

Коммунисты просят губернатора Виктора Томенко провести расследование в связи с взрывным ростом смертности и опубликовать его в открытых источниках.

Ранее глава краевого минздрава Дмитрий Попов попытался объяснить скачок смертности. По его словам, в сентябре жители края из-за всплеска ОРВИ, который наложился на пандемию, в 10 раз чаще заболевали пневмониями, чем в предыдущие годы.

Кроме этого, в КПРФ считают, что доплаты за тяжелый труд должны получать не только те медики, кто работает с коронавирусными пациентами, но и все, чья деятельность связан с риском заразиться им. Например, медики, работающие в обычных поликлиниках.

Виктор Томенко в барнаульской поликлинике № 14 14 октября 2020 года. пресс-служба правительства Алтайского края

Пока в крае сохраняется режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Многомесячное сидение дома, по мнению представителей партии, только ослабляет защитные функции организма. Поэтому самоизоляцию нужно отменить, заявили в КПРФ.

«Также запрет проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового Года, выглядит непоследовательным при том, что барам и ресторанам работать не запрещено», — отметили партийцы и этот пункт указа губернатора.

Коммунистов возмущает и то, что до сих пор на официальном интернет-портале правовой информации и сайте минздрава Алтайского края нет приказов о прекращении и возобновлении оказания плановой медицинской помощи.

Напомним, приемы в поликлиниках возобновили с 14 декабря.

С 15 декабря по 15 января запрещено проводить массовые праздники, в том числе корпоративы.