Алтайский чиновник рассказал, какие цветные сны видит после вакцинации

Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин ответил на видео кандидата в депутаты Госдумы Марии Деминой о «цветных снах», которые он стал видеть после вакцинации.

Ранее чиновник с юмором порекомендовал всем прививаться от коронавируса. Он перечислил несколько «побочных эффектов», которые получил от прививки «Спутником V», среди которых были «цветные сны».

«Да, я вижу цветные сны, но в них наша перекопанная дорога, наша разноцветная техника и некоторые персонажи голубого цвета. Я переживаю каждый день за это», — вновь иронично заявил глава села. Видео опубликовано в stories его Instagram.

Мария Демина депутат Эл Курултая, представитель КПРФ. В СМИ снискала славу депутата-скандалиста: была в числе тех, кто ранее пытался инициировать процедуру импичмента главы Алтая Олега Хорохордина, обращалась к президенту России Владимиру Путину с земельными проблемами местных жителей, подписывала открытое письмо против поправок в Конституции.

КПРФ выдвинула Демину на выборы в Государственную Думу по единственному одномандатному округу.