Американцы рассказали, как относятся к России

Согласно результатам опроса издания Economist и института исследований общественного мнения YouGov в США, 34% респондентов на вопрос о том, рассматривают ли они приведенные страны «как друзей или врагов США», ответили, что считают Россию врагом. Десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% - недружественным.

Также исследование показало, что 14% американцев считают, что президент Дональд Трамп относится к РФ как к союзнику, а 12% полагают, что для него Россия представляется врагом.