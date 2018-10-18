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Американцы рассказали, как относятся к России

Треть американцев рассматривают Россию как врага, и только 2% считают РФ союзником Соединенных штатов, сообщают РИА «Новости».

США.
США.
СС0

Согласно результатам опроса издания Economist и института исследований общественного мнения YouGov в США, 34% респондентов на вопрос о том, рассматривают ли они приведенные страны «как друзей или врагов США», ответили, что считают Россию врагом. Десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% - недружественным.

Также исследование показало, что 14% американцев считают, что президент Дональд Трамп относится к РФ как к союзнику, а 12% полагают, что для него Россия представляется врагом.

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