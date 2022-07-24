Багамы включили в список недружественных для России стран

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
«В перечень вошли острова Гернси и Мэн (коронные владения британской короны), поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Напомним, перечень был создан по инициативе президента 5 марта.
Ранее Россия признала недружественными государствами еще пять стран — Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.