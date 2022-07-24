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Политика

Багамы включили в список недружественных для России стран

Россия включила Багамы, острова Гернси и Мэн в список недружественных стран, пишет ТАСС.

Кокосовая пальма.
Кокосовая пальма.
Предоставлено altapress.ru.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн (коронные владения британской короны), поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, перечень был создан по инициативе президента 5 марта.

Ранее Россия признала недружественными государствами еще пять стран — Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.

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