Барнаульский транзит: зачем и почему городу «меняют голову»

Барнаул в ближайшие месяцы определится с новым главой города. Сейчас кандидаты на вакантный пост сдают документы для участие в соответствующем конкурсе. Чего ждать от этого конкурса и что может стоять за сменой первого лица краевой столицы — в материале altapress.ru.

Не секрет, что смены градоначальника в Барнауле ждали после того, как у региона появился новый губернатор. Эксперты и наблюдатели в один голос называли теперь уже экс-главу города Сергея Дугина человеком Александра Карлина (бывший губернатор Алтайского края) и предполагали, что Виктор Томенко захочет видеть руководителем регионального центра кого-то другого.

Впрочем, отставка Дугина произошла лишь год спустя — в августе 2019-го.

В данный момент о готовности побороться за пост градоначальника заявили семь человек.

Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, весьма активный политик и бывший кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, беспартийный юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, ее коллега от ЛДПР Алексей Скосырский и выдвиженец партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова , altapress.ru

По вполне объяснимым причинам лидером предстоящего конкурса называется господин Франк. Он работает в городской администрации очень долго, является опытным аппаратным игроком, и едва ли приходится сомневаться в том, что именно за его кандидатуру проголосует большинство депутатов городской думы.

Однако логичным выглядит вопрос: почему Вячеслав Франк в большей степени человек Виктора Томенко, чем тот же Сергей Дугин?

Кадровый дефицит и «эхо» эпохи Карлина

По мнению политолога Константина Лукина, нынешнего и. о. главы города действительно только условно можно назвать ставленником краевой власти.

Константин Лукин. Анна Зайкова

«Дело в том, что у губернатора попросту не оказалось человека, который мог бы возглавить краевую столицу. Он столкнулся с проблемой кадрового дефицита. Что неудивительно. Посмотрите, у Виктора Томенко сегодня „оголены“ экономический и промышленный блоки. В этой ситуации городские чиновники активно начали лоббировать кандидатуру Франка. При этом краевые власти долго думали, подходит ли этот вариант. С этим связана и задержка при подаче Франком документов на участие в конкурсе. Насколько мне известно, недавно он летал в Москву, где и прошло в итоге согласование его персоны в качестве будущего градоначальника», — отметил собеседник.

С будущей процедурой выборов городскими депутатами нового главы города Константин Лукин связывает и инициированные «Единой Россией» изменения в порядке голосования. Напомним, во фракции ЕР предложили сделать его открытым.

«Этим представители партии власти хотят показать, что большинство в городской думе в едином порыве поддержит кандидатуру Франка. Эффект — демонстрация некоего единства двух ветвей власти и в целом презентация того, что все хорошо», — добавил политолог.

Виктор Томенко и Александр Карлин. Анна Зайкова

Также эксперт акцентировал внимание на том, что кадровая проблема, с которой Виктор Томенко столкнулся при смене городского руководства, является «эхом» эпохи Александра Карлина, когда все политические процессы замыкались на персоне губернатора.

«У нас так любят говорить про кадровые лифты, но приходится констатировать, что в Барнауле отсутствует даже кадровая лестница», — резюмировал Лукин.

Транзит власти

Несколько иначе на вопрос смены первого лица Барнаула смотрит политолог Сергей Асеев. По его мнению, в целом краевое руководство заинтересовано в том, чтобы во главе города стояла предсказуемая и лояльная региону команда.

При этом, как полагает эксперт, никто не заинтересован в чрезвычайной открытости городской власти.

Куда более предпочтительным вариантом видится продолжение линии, при которой ставка делается на «теневых исполнителей», далеких от публичной политики.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Таким образом, происходящие перемены, по словам Сергея Асеева, демонстрируют собой транзит власти в краевой столице и некую пролонгацию уже существовавшего между городом и краем договора.

Факт Выборы мэра в Барнауле отменили в 2010 году. С тех пор назначенными через конкурсную процедуру градоначальниками поочередно становились Игорь Савинцев и Сергей Дугин. Последним всенародно избранным мэром краевой столицы был Владимир Колганов.

Впрочем, на каких условиях осуществляется эта пролонгация — скрывается за кулуарами и не выносится в публичное пространство.

«Это дело не горело»

А вот политолог Михаил Литвинов вовсе не склонен считать, что смена градоначальника в Барнауле была предопределена появлением в Алтайском крае другого губернатора.

Эксперт напоминает, что между приходом в край нового главы региона и отставкой Сергея Дугина прошло больше года.

Михаил Литвинов. vk.com.

«Думаю, что в данном случае речь вообще не идет о том, что кто-то чей-то человек. Если посмотреть на развитие ситуации, то в ней много некой инерции. То есть все это дело, связанное со сменой руководства города, что называется, не горело. Во многом именно этим и объясняется то, что вообще все события вокруг этой темы такие вялотекущие», — отметил собеседник.

И отставку Сергея Дугина и перипетии, касающиеся конкурса по выборам градоначальника, Михаил Литвинов в целом связывает с тем, что в коридорах власти пытаются найти баланс для наиболее эффективного решения текущих вопросов, затрагивающих жизнь города и обозначения приоритетных проблем, которые следует решать в краевой столице.

Так или иначе, но без городского головы Барнаул живет уже четыре месяца. И, кажется, на жизни регионального центра в широком смысле это никак не отражается.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Остается только гадать, заметят ли сами горожане, что в феврале у них сменится градоначальник.

К слову, итоги конкурса на вакантную должность, как ожидается, подведут 14 февраля — в День всех влюбленных. Ждем, кого суждено будет полюбить барнаульцам.