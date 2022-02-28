Больше 65% белорусов проголосовали за поправки в Конституцию

В Белоруссии завершился референдум по изменениям и дополнениям в Конституции страны. По предварительным данным 65,16% граждан их поддержали, 10,07% проголосовали против, пишет ТАСС.

Данные привел председатель Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко.

«За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 человек или 65,16% общего количества участников. Против — 686 165 человек или 10,07%", — сказал Карпенко.

В Брестской области проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 64,21%, Витебской — 70,12%, Гомельской — 71,08%, Гродненской — 63,40%, Минской — 64,58%, Могилевской — 71,69%, Минске — 55,13%. В столице среди других регионов страны оказалось больше всего противников принятия поправок в Конституцию — 13,23%.

В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% белоруссов. Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан.

В стране было открыто 5 510 участков. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.