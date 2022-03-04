Британские власти не могут найти оснований для введения санкций против Романа Абрамовича

Британским властям пока не удается найти оснований для введения санкций против Романа Абрамовича. Похожая ситуация складывается с рядом других крупных предпринимателей из России, пишет ТАСС со ссылкой на Times.

Чтобы ввести против некоторых российских олигархов санкции, потребуются недели или даже месяцы, говорят в британском правительстве.

«У нас есть проблемы как в юридическом, так и в следственном аспектах. Есть ряд фундаментальных трудностей даже с тем, чтобы установить их активы, не говоря уж о том, чтобы связать их с режимом Путина. — Речь идет о неделях и месяцах ", — говорят инсайдеры Times.

Официальный представитель британского премьера заявил, что речь едва ли идет о месяцах, и британский санкционный список будет пополняться в ближайшие недели. При этом он признал необходимость проведения «подготовительной работы» для того, чтобы рестрикции были хорошо обоснованы юридически.

Times также отмечает, что попытки ввести санкции против Абрамовича предпринимались с 2018 года, но не увенчались успехом.

Источник газеты упоминает о «существенных рисках» введения санкций против российских миллиардеров, которые будут пытаться оспорить решения Лондона в судах. Поэтому работающие на правительственные структуры юристы пока придерживаются «крайне осторожного подхода».

Напомним, ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил о том, что решил продать лондонский футбольный клуб «Челси».