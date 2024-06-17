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Политика

День 844-й. Самое важное к утру 17 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что транспарентность помогает послать «прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».
  • Число поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии сократилось с 80 до 78. Из списка убрали Ирак и Иорданию. Причина не уточнялась. Россию не приглашали на конференцию.
  • Замминистра иностранных дел Индии Паван Капур объяснил участие в саммите по российско-украинскому конфликту в Швейцарии желанием понимать различные точки зрения. Нью-Дели не стал подписывать итоговое коммюнике, так как считает, что нужно рассматривать варианты, приемлемые для всех сторон.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,07 рубля, Евро 95,15 рубля;

«Ведомости» узнали о заморозке господдержки развития радиоэлектроники;

В России создали полевую сеть для безопасного обмена данными в зоне СВО;

Киев начал консультации со странами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине. Об этом заявил в Швейцарии украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал его офис.

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