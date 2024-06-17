День 844-й. Самое важное к утру 17 июня

В России создали полевую сеть для безопасного обмена данными в зоне СВО;

Киев начал консультации со странами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине. Об этом заявил в Швейцарии украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал его офис.