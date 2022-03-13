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Политика

Депутат ГД призвал Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подтвердить свои заявления о желании урегулировать конфликт, сообщает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

Шеремет подчеркнул, что если Зеленскому действительно еще не безразлично будущее Украины, он обязан выполнить «шесть важных пунктов».

«В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», — указал депутат.

По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.

Ранее в Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе.

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