Депутат ГД призвал Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подтвердить свои заявления о желании урегулировать конфликт, сообщает РИА «Новости» .

Шеремет подчеркнул, что если Зеленскому действительно еще не безразлично будущее Украины, он обязан выполнить «шесть важных пунктов».

«В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», — указал депутат.

По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.

Ранее в Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе.