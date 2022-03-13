Депутат ГД призвал Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»

Шеремет подчеркнул, что если Зеленскому действительно еще не безразлично будущее Украины, он обязан выполнить «шесть важных пунктов».
«В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», — указал депутат.
По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.
Ранее в Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе.