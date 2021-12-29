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Политика

Депутат Госдумы обвинил Британию в убийстве Ивана Грозного

Великобритания причастна к множеству смертей российских царей и императоров, заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

Фрагмент картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
Фрагмент картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
Общественное достояние

«Британия вмешивается в дела России со времен Ивана Грозного. Есть версия, что царь Грозный и вся его семья были отравлены англичанами. На их совести смерти нескольких российских императоров: Павла I, Александра I, Николая l, Александра ll и Николая ll. Где-то косвенно, где-то напрямую Великобритания была к ним причастна. Постоянно в России были английские шпионы. Поэтому в новых фактах вмешательства ничего удивительного нет», — заявил Матвейчев в разговоре с «Известиями».

По словам депутата, эта страна и сейчас пытается вмешиваться в дела России.

Депутат уверен, что в России необходимо ужесточать закон об иностранных агентах. По его словам, на эти цели тратится больше миллиарда рублей, пишет ura.ru. Причем, как утверждает Матвейчев, есть финансовые транши, которые остаются незамеченными.

Ранее депутат из Сибири опубликовала пост с угрозами, а потом согласилась, что они были чересчур угрожающие.

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