Депутат Госдумы предложил открыть на Кубе санаторий для российских военных

С такой инициативой депутат выступил на слушания законопроекта «О ратификации протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения», который предполагает реструктуризацию кубинских кредитов, выданных для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов, пишет РБК.

«Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, на средства Российской Федерации, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», — заявил Нилов.

Отдых российских военных также должен будет «угомонить тех, кто находится в 80 милях от Кубы», намекая на США.

В середине января замглавы МИДа Сергей Рябков допустил, что Москва может отправить собственных военнослужащих на Кубу и в Венесуэлу, однако окончательное решение по этому вопросу, отметил он, зависит от «действий американских коллег».

По словам дипломата, по этой теме неоднократно высказывался президент Владимир Путин, который говорил о возможности реализовать «мероприятия по линии российского военно-морского флота».

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в России нужно поднять стоимость алкоголя.